El youtuber Luisito Comunica desvela el país que le dejó en shock: «Todo el mundo tiene un AK-47»

Luisito Comunica es, indiscutiblemente, uno de los creadores de contenido más conocidos de Internet. El mexicano ha logrado hacerse con una buena base de seguidores en sus redes sociales, llegando a acumular más de 46 millones de seguidores en YouTube y 32,5 millones en Instagram. Y es que su manera de mostrar los diversos rincones que dan forma al mundo no deja indiferente a nadie. Durante años, se ha dedicado a mostrarle a su público curiosidades y formas de ver la vida en diversos lugares. Por ello, no es de extrañar que cada vez sean más las personas que sigan su contenido.

Así pues, teniendo en cuenta la gran comunidad que ha creado durante los últimos años, cada vez son más los creadores de contenido que quieren trabajar con él. Recientemente, Luisito Comunica ha acudido como invitado al podcast de Jordi Wild. Un espacio de preguntas y respuestas donde el mexicano ha confesado cuál ha sido el destino que más lo ha marcado a lo largo de sus viajes por el mundo. Y es que esta respuesta, viniendo de una persona tan viajera como Luisito Comunica, no deja indiferente. Pues, él tiene mucho contexto y experiencia personal al respecto.

Luisito Comunica se sincera en ‘The Wild Project’: «Te rompe el corazón bien horrible»

Lejos de pensarlo demasiado, Luisito Comunica ha confesado que, desde su punto de vista, el país sería Sudán del Sur. Al respecto, ha confesado que la extrema desconectividad, la falta de infraestructura básica y el atraso general que hay en el país es algo que lo dejó «shockeado». Así pues, para corroborar sus palabras, puso un ejemplo de lo que vio.

«Todo el mundo tiene armas porque han estado quién sabe cuántos años en guerra; hay AK-47 por todos lados. Es superhorrible ver pequeños con armas», comentó. Asimismo, el creador de contenido confesó que los guías locales que él contrató le llegaron a contar historias personales muy duras. Pues, la infancia de algunos fue la de un niño soldado.

«Yo sí fui pequeño soldado, a mí me reclutaron y tuve que matar a un cabrón mientras me drogaban con opio. Yo no sabía lo que estaba haciendo, pero me drogaron, estaba viendo monstruos morados y mataba a todos», recuerda que le dijeron. Al respecto, el mexicano recuerda que las palabras del guía le dejaron completamente estupefacto. «Te rompe el corazón bien horrible», confiesa.

La experiencia de Luisito Comunica en Barcelona

Para poder hablar en el podcast de Jordi Wild, el mexicano tuvo que trasladarse hasta Barcelona. Allí, además de gestionar algunos compromisos profesionales, también fue testigo de un robo. Y es que la delincuencia en la ciudad ha aumentado considerablemente en los últimos años, algo que informaba el youtuber a su llegada. Pero jamás imaginó que sería testigo de ello mientras grababa un vlog.

«Traté de correr, pero el güey va en bici, pasa rapidísimo», contó. Pues, según relata en su vídeo de YouTube, escuchaba cómo alguien pedía ayuda debido a que le habían robado. «Entonces empiezo a gritar también con ellos: ‘¡Ladrón, ladrón!’», relató. Una situación que le causó mucha indignación y pena por los afectados del robo. «Pobres de mis carnales que les robaron su bolsa, güey. Ojalá no tuvieran ahí un pasaporte o algo así», agregó. Y es que, por mucho mundo y culturas que conozca, hay situaciones que a Luisito Comunica no le dejarán de sorprender.