PP y Vox piden suspender el Programa de Lengua Árabe y Cultura Marroquí en los centros educativos baleares

El Parlament, con los votos del PP y de Vox, ha instado al Gobierno y al Govern, en el ámbito de sus respectivas competencias, a suspender el Programa de Lengua Árabe y Cultura Marroquí en los centros educativos por tratarse de «un programa de adoctrinamiento contrario a nuestra cultura». Es un acuerdo en el seno del Parlament en la línea que abrió la Consellería balear de Educación para sacar la Lengua Árabe de las aulas.

Es uno de los puntos de una proposición no de ley (PNL) de Vox que, cuando fue debatido en la comisión parlamentaria, terminó en empate y se ha votado de nuevo en el pleno de este martes.

Son pocos colegios que apenas alcanzan la decena, pero se han convertido en el objetivo de la Conselleria de Educación del Govern presidido por Marga Prohens (PP), que remitió en 2025 una carta al Ministerio de Educación para reclamar la expulsión de las aulas públicas de Baleares de las clases de lengua árabe y cultura marroquí que imparten desde hace años.

La Conselleria balear de Educación ya solicitó entonces al ministerio que dirigía Pilar Alegría que deje de impartirse en centros educativos de las Islas el conocido como Programa de Enseñanza de Lengua Árabe y Cultura Marroquí, puesto en marcha en 2012 por el Gobierno de Mariano Rajoy y que se aplica en virtud de un convenio firmado con el Gobierno marroquí.

De hecho, es el Gobierno de Marruecos el que financia la aportación de profesores para impartir la lengua árabe en colegios del archipiélago.

OKBALEARES ha podido confirmar que estas clases se imparten aún en horario extraescolar y por las tardes. Eso sí, en colegios públicos de las Islas. Lo que pretende el Ejecutivo de Prohens no es la suspensión de este programa, sino que se lleve a cabo «en espacios fuera del ámbito escolar».