Rolex, Bulgari y Cartier: la historia de la banda de ladrones que asaltaban chalés de lujo en Mallorca con un inhibidor de alarmas

Llegaron a Mallorca en barco a principios de julio de 2025, cargaron un coche de alquiler y, en apenas una semana, convirtieron varias de las zonas más exclusivas de la isla en su objetivo prioritario para robar. Cuatro personas se enfrentan a duras peticiones de cárcel acusadas de formar un grupo organizado dedicado a asaltar viviendas para apoderarse de joyas, dinero en efectivo y relojes de alta gama como Rolex, Cartier o Bulgari.

Según el escrito de acusación de la Fiscalía, los sospechosos actuaban de manera coordinada y con un reparto claro de funciones. Tres de ellos desembarcaron de un ferry el 3 de julio con un vehículo alquilado previamente en el aeropuerto de Alicante. Uno de los integrantes destacaba por su papel logístico: adquirió guantes, se hizo con un inhibidor de frecuencias para anular alarmas y tenía previsto realizar un curso de cerrajería para especializarse en abrir puertas y bombines.

Entre el 5 y el 10 de julio, los robos se sucedieron a gran velocidad por Calvià, Palma, Llucmajor y Andratx. El 5 de julio comenzaron forzando un inmueble en Illetas, de donde se llevaron piezas tasadas en 10.700 euros (como relojes Maurice Lacroix y Bulgari o gemelos Montblanc), y continuaron ese mismo día en una vivienda de Palma con un botín estimado en 28.200 euros.

La actividad delictiva no dio tregua en las jornadas siguientes. Entraron por ventanas y forzaron accesos para sustraer joyas en Santa Ponça por valor de 7.300 euros, más piezas en Illetas y Llucmajor, y un botín de 5.000 euros en metálico junto a un reloj Cartier de 6.000 euros el día 7. En Bendinat llegaron a trepar un muro y fracturar el cristal de una terraza, pero la alarma se activó y tuvieron que huir con las manos vacías.

El momento más crítico se vivió el 8 de julio en Andratx. El dueño de una casa descubrió a dos de los intrusos dentro del cuarto de baño tras haber forzado la puerta de la terraza. Los asaltantes escaparon a la carrera hacia el coche donde esperaba una de las integrantes al volante.

El propietario y una vecina los siguieron mientras alertaban a la Guardia Civil. Al toparse con la patrulla en la autovía, la conductora ignoró las órdenes de alto y pisó a fondo el acelerador, dando inicio a una peligrosa persecución de cuatro kilómetros a gran velocidad que puso en riesgo a otros conductores.

Los investigadores descubrieron además que el turismo había sido alquilado usando un carné de conducir peruano falso a nombre de una identidad inexistente, pero que llevaba la fotografía real de uno de los acusados. La oleada continuó el 9 de julio en Costa d’en Blanes —donde se apoderaron de maletas, bolsos, 3.000 euros y 12.000 dólares— y acabó el día 10 en Palma, donde una vecina sorprendió a los ladrones manipulando su puerta y tuvo que encerrarse aterrada con su hija en casa de un vecino, sufriendo un cuadro de estrés agudo que precisó atención médica.

La escapada terminó el 11 de julio cuando tres de ellos pretendían abandonar la isla en un ferry rumbo a Valencia. En el puerto, los agentes recuperaron gran parte de los objetos sustraídos e intervinieron el inhibidor de frecuencia y una guía manuscrita con trucos para perforar cerraduras, además de contratos de venta de joyas hallados en Alicante.

La Fiscalía pide seis años de cárcel para cada uno por robo con fuerza continuado y dos más por grupo criminal, a los que suma dos años adicionales por falsedad documental para el implicado en el fraude del alquiler y otros dos por conducción temeraria para la conductora, junto al pago de las indemnizaciones a los afectados.