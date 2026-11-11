La diva del órgano Montserrat Torrent ofrecerá a sus 100 años un concierto en Sant Jeroni de Palma
Será el próximo sábado día 14 y estará acompañada por la soprano, y abogada de las jerónimas, Pilar Rosselló
A lo largo de sus 70 años como organista, Torrent ha ofrecido conciertos por toda Europa, Norteamérica y Sudamérica
La leyenda viva de la música de órgano a nivel nacional y también internacional, Montserrat Torrent, ofrecerá el próximo sábado día 14 a las 12 horas un concierto en la iglesia de Sant Jeroni de Palma. Este concierto llega cuando la intérprete ya ha cumplido los cien años. Montserrat Torrent tiene una especial vinculación con Sant Jeroni, el Monasterio de Santa Elisabet, donde hace cuatro años ya ofreció un concierto.
Montserrat Torrent nació en Barcelona el 17 de abril de 1926 y, con sus cien años, mantiene una extraordinaria actividad concertística y ha querido incluir Sant Jeroni como hito destacado en el ciclo de conciertos conmemorativos del centenario de su nacimiento.
A petición de la propia organista centenaria, el concierto del próximo sábado contará con la participación de la soprano y abogada, Pilar Rosselló. Interpretarán obras de Bach, Pergolesi, Caccini, Haendel, entre otros.
Torrent tiene un especial cariño por el órgano de Sant Jeroni, que fue construido por Mateu Bosch en 1746 por encargo de las monjas jerónimas. Organistas de todo el mundo han mostrado su admiración por este órgano histórico debido a su calidad, excelente sonoridad y perfecto estado de conservación.
Torrent inició su formación musical en el piano bajo la dirección de su madre, Ángela Serra, que fue discípula de Enrique Granados. Estudió en la Escuela Marshall y los finalizó en el Conservatorio de Barcelona para luego ampliarlos en París y Siena.
A lo largo de su trayectoria de 70 años como organista, ha ofrecido conciertos por toda Europa, Norteamérica y Sudamérica y ha trabajado intensamente por la recuperación del órgano como instrumento popular.
En 1962 fundó la asociación Amics de l’Orgue (amigos del órgano), con la finalidad de divulgar la música para este instrumento y para conservar los órganos históricos.
El concierto de Montserrat Torrent y Pilar Rosselló tendrá lugar en uno de los conventos mejor conservados de Palma gracias a la labor de las monjas jerónimas que lo habitaron hasta 2015, cuando decidieron trasladarse a Inca.
Pilar Rosselló es especialista en Derecho Civil y Derecho Canónico y es también cantante, soprano lírica. Pertenece a una numerosa y muy conocida familia de Inca, que siempre ha tenido una estrecha relación con las monjas jerónimas del Convento de San Bartolomé. Aparte de todo esto, Rosselló es fundadora y directora del Coro del Colegio de Abogados.
Pilar Rosselló ha defendido a las monjas jerónimas en todo el conflicto con el Obispado de Mallorca, que ha pretendido apropiarse del Convento de San Jeroni de Palma. El proceso finalizó con la sentencia del Supremo de este mismo año a favor de las monjas, dando así la razón a todos los argumentos presentados por Pilar Rosselló.
En una reciente entrevista con OKDIARIO precisamente sobre la sentencia del Supremo, también se le preguntó a Rosselló sobre el concierto con Monserrat Torrent y esta fue su respuesta:
«Es que aún no me lo creo. Compatibilizo mi dedicación profesional a la abogacía con el cultivo del canto lírico que siempre ha sido una gran pasión, aunque lo he desarrollado en la medida en que me ha permitido el ejercicio del Derecho. Acogí con inmensa alegría y con una enorme responsabilidad la generosa invitación que me hizo mi buena amiga y gran diva del órgano Montserrat Torrent, a actuar con ella en Sant Jeroni. Me estoy preparando con una gran ilusión con mi profesora de canto Anna Feu en Barcelona para una experiencia única en mi vida, muy sentida y entrañable, que será una gran celebración. Esperamos la presencia de la Madre Natividad y del Asistente Religioso de la Orden Jerónima, así como la del organero Gerhard Grenzing, y de máximas autoridades. Lo cierto es que la música ha sido para mí un apoyo crucial. Mi maestra de canto me dijo: Cantar te hace mejor abogada y la abogacía te hace mejor cantante.