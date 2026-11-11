La diva del órgano Montserrat Torrent ofrecerá a sus 100 años un concierto en Sant Jeroni de Palma

La leyenda viva de la música de órgano a nivel nacional y también internacional, Montserrat Torrent, ofrecerá el próximo sábado día 14 a las 12 horas un concierto en la iglesia de Sant Jeroni de Palma. Este concierto llega cuando la intérprete ya ha cumplido los cien años. Montserrat Torrent tiene una especial vinculación con Sant Jeroni, el Monasterio de Santa Elisabet, donde hace cuatro años ya ofreció un concierto.

Montserrat Torrent nació en Barcelona el 17 de abril de 1926 y, con sus cien años, mantiene una extraordinaria actividad concertística y ha querido incluir Sant Jeroni como hito destacado en el ciclo de conciertos conmemorativos del centenario de su nacimiento.

A petición de la propia organista centenaria, el concierto del próximo sábado contará con la participación de la soprano y abogada, Pilar Rosselló. Interpretarán obras de Bach, Pergolesi, Caccini, Haendel, entre otros.

Torrent tiene un especial cariño por el órgano de Sant Jeroni, que fue construido por Mateu Bosch en 1746 por encargo de las monjas jerónimas. Organistas de todo el mundo han mostrado su admiración por este órgano histórico debido a su calidad, excelente sonoridad y perfecto estado de conservación.

Torrent inició su formación musical en el piano bajo la dirección de su madre, Ángela Serra, que fue discípula de Enrique Granados. Estudió en la Escuela Marshall y los finalizó en el Conservatorio de Barcelona para luego ampliarlos en París y Siena.