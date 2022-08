El mundo de la prensa rosa estalló cuando Alba Carrillo daba la información de que el ex de Anabel Pantoja, Omar Sánchez, estaba empezando a conocer a Raquel Lozano, la cual fue participante de Gran Hermano 16 y de Gran Hermano Dúo. Ambas celebridades han confirmado que es cierto, que existe dicho acercamiento. Desde entonces, muchas personas se han empezado a preguntar si es un montaje, y quién fue la persona que reveló esta información. Sobre esto último, todos los focos han apuntado a Marta López, y esta ha querido defenderse en el programa Ya es mediodía.

Y es que por todos es sabido que Marta López es amiga de ambos implicados, por lo que ha sido preguntada por esta posibilidad en Ya es mediodía.

Miquel Valls ha sido el encargado de hacerle un aluvión de preguntas a la también colaboradora de Sálvame. Ella no se ha sentido especialmente cómoda frente a las acusaciones que le han hecho diversos compañeros de profesión.

Marta López vuelve a negar que ella filtrara el romance de Omar Sánchez y Raquel Lozano #YaEsMediodía8A https://t.co/WQl1bEx01L — Ya es mediodía (@yaesmediodiatv) August 8, 2022

El equipo mostró a Marta López un vídeo en el que se explicaba todo lo anteriormente comentado. Nada más finalizar el video ha comentado muy molesta que “El problema es que la verdad no os interesa. Es que como nadie demuestra nada, nadie dice nada y los personajes no me han acusado”.

Tras estas primeras declaraciones Miquel Valls le ha pedido que vaya al grano, y ella ha decidido defenderse con uñas y dientes: “Yo no he filtrado absolutamente nada. Yo sé todo desde el primer segundo. Lo he dicho ochenta veces. Tanto de una parte como de la otra. Ni siquiera yo les he presentado. He seguido sabiendo cosas y no las he contado. Es que me sé toda la vida de Raquel desde hace años”.

La conversación ha continuado entre el presentador y la colaboradora, la cual ha defendido en todo momento su inocencia, alegando que ella jamás le haría algo así a su amiga Raquel Lozano.