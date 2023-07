William Levy reaparece cantando una romántica canción: ¿a quién se la dedica?

¡William Levy ha reaparecido! El actor de origen cubano se encuentra sumergido por completo en las grabaciones de su próxima telenovela. Un proyecto que verá la luz próximamente y que le ha mantenido un poco alejado de las redes sociales, hasta ahora. Para sorpresa y fortuna de sus fans, el artista ha subido una historia a su Instagram donde aparece cantando.

Mientras conducía, el actor se ha grabado entonando la canción Amazed, de Lonestar. Una puesta en escena donde a nadie dejó indiferente la pasión que le puso a su interpretación, así como lo mucho que le brillaban los ojitos con cada verso.

«Oh, siempre se siente como la primera vez / Quiero pasar toda la noche en tus brazos / No sé cómo haces lo que haces / Estoy tan enamorado de ti. Simplemente sigue mejorando / Quiero pasar el resto de mi vida / Contigo a mi lado / Por los siglos de los siglos. Cada pequeña cosa que haces / Cariño, quedo asombrado”, se le escucha decir.

De momento, se desconoce si William Levy le está dedicando esta canción a alguien en particular. Pero, hay muchos rumores que apuntan a que el cubano podría estar cantando para Samadhi Zendejas, su compañera de reparto en la nueva ficción que protagoniza. Una relación sentimental que, según apuntan varios medios, podría haber comenzado hace unas semanas.

Además, las teorías cobran fuerza, especialmente, tras las palabras compartidas por Elizabeth Gutiérrez en sus redes sociales. “Mood de junio: No es que ya no me importe. Soy humano. Sin embargo, ya no estoy apegado al deseo de demostrar mi valía. No puedo convencerte de que merezco tu tiempo, respeto y amor. Si no soy suficiente como soy, está bien. Sigamos avanzando y hagamos espacio para aquellos con los que nos alineamos”, publicó.

Unas declaraciones que fueron seguidas, días después, con el hecho de que dejó de seguir en redes sociales al padre de sus dos hijos. Además, y lejos de quedarse callada, la actriz opinó respecto a lo que piensa de las relaciones sentimentales entre compañeros de reparto. “Yo no estoy casada. Muchas se esconden de que: ‘Ay, no están casados. ¡Por favor!”, dijo muy directa en el show Ojos de Mujer (E!).

“No estoy defendiendo ni a uno ni al otro. Estamos hablando del punto de vista de mujer y cómo yo manejaría eso. Yo siendo actriz… eso se da. El roce todos los días, el siempre vernos divinos y decirnos ‘Te amo’; te puedes dejar llevar”, añadió. “Tú sabes. Una mujer tiene un sexto sentido tan bueno que si un hombre te dice: ‘No, no estoy con ella’… Tú sabes. No te hagas la tonta”, sentenció.