Violeta Mangriñán podría pasar por quirófano tras dar a luz a su hija Gala

Violeta Mangriñán, después de haber dado a luz a su pequeña Gala, ha afirmado que quizás se someta a una operación estética. La influencer no ha tenido tapujos en expresarle a sus seguidores el porqué de esta decisión.

Si algo caracteriza a Violeta Mangriñán es el hecho de ser tan transparente con sus seguidores de Instagram. La joven, que les ha ido contando durante todo su proceso de embarazo qué aspectos han ido cambiando en su vida y en su cuerpo, ha desvelado ahora que, quizás, en un futuro no muy lejano, se someta a una operación estética.

Así lo ha contado vía stories a sus seguidores de Instagram. Y es que la valenciana no se encuentra actualmente a gusto con una parte de su cuerpo: las mamas. Violeta, que ya fue operada del pecho hace cinco años de los pechos, les ha transmitido a sus fieles fans que lo más probable es que tome esta decisión.

“Me operé hace cinco años, tenía mucho complejo. Es muy probable que en enero/febrero vuelva a operarme. No he tomado la decisión del todo pero seguramente sea así”, ha contestado la joven a una de las preguntas que le ha realizado un seguidor acerca de si se volvería otra vez a operar los pechos.

Violeta Mangriñán no ha tenido ningún tipo de problema en admitir que tras el embarazo sus pechos se ven algo “vacíos”, como dice ella. Es por esto a lo que se debe su decisión, casi segura, de operarse a principios del 2023.

“Durante el embarazo se me hinchó muchísimo el pecho y después de haber dado a luz, aunque no esté dando el pecho, se me ha caído muchísimo y me lo veo como ‘vacío’ por la parte de arriba de las mamas…”, ha seguido explicando.

Aunque la joven cree en su mayor medida que el motivo por el que sus mamas han cambiado se debe al embarazo, también ha puesto sobre la mesa el hecho de que, al no haberse puesto el sujetador durante su embarazo, se le hayan podido desprender las mamas.

Sea de una manera u otra, la influencer, de nuevo, ha vuelto a ser clara con sus seguidores, al decir rotundamente que “no me gusta demasiado cómo tengo el pecho ahora mismo”. Así que tendremos que esperar hasta principios del año que viene para ver si, finalmente, Violeta Manguiñán se lanza a la piscina.