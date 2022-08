Violeta Mangriñán muestra su tripa tras dar a luz a su hija Gala

Violeta Mangriñán está viviendo uno de los momentos más bonitos de su vida. La influencer, el pasado domingo 31 de julio, se convirtió en madre de su primera hija con el cantante Fabio Colloricchio. Un instante verdaderamente esperado que le ha cambiado la vida por completo. Y así lo ha hecho saber en sus redes sociales.

Si hay algo que caracteriza a Violeta Mangriñán es que es completamente transparente con sus seguidores de Instagram. Por ese mismo motivo, no dudó un solo segundo en compartir que la hora, el peso y lo que midió su hija Gala al nacer. Además, dio varios detalles sobre cómo se desarrolló el parto.

Tanto es así que la exconcursante de Supervivientes 2019 no quiso dejar pasar la oportunidad de aplaudir a las mujeres que se enfrentan a él, haciendo una serie de reflexiones al respecto. Además, tirando de naturalidad, Violeta Mangriñán compartió una imagen donde mostraba su tripa postparto.

“Lo más sexy que vais a ver hoy”, escribió junto a la fotografía. Lejos de que todo quede ahí, la joven quiso añadir algo más: “Sigo con tripa y con unas braguitas dignas de un desfile de Victoria’s Secret”. Es entonces cuando aprovechó la ocasión para explicar cómo se sentía horas más tarde de haber dado a luz a su hija.

“Escozor horrible en mis partes y malestar general. Yo he tenido un parto genial, así que todos mis respetos a las que tienen partos complicados, cesáreas, etc… No me quiero imaginar cómo debe ser”, aseguró en sus historias de Instagram. Por si fuera poco, la pareja de Fabio Colloricchio quiso hacer una reflexión más:

“Todos mis respetos a nuestros antepasados que vivían sin la existencia de la anestesia”, así como “todas esas mujeres que han parido sin posibilidad de pedir anestesia y epidural y a todas las que viven en países en los que acceder a la epidural es un lujo”. A pesar de todo, Violeta Mangriñán se encuentra feliz de poder tener, finalmente, a su hija Gala a su lado. ¡Enhorabuena, pareja!