Violeta Mangriñán ha desvelado las complicaciones que tuvo durante su parto. Después de haber dado a luz a Gala este pasado domingo, la influencer les ha hecho saber a sus seguidores qué ha sido lo peor de esta experiencia.

Gala fue concebida el pasado domingo 31 de julio. La bebé, que ha sido tan esperada por sus padres Violeta Mangriñán y Fabio Colloricchio, al fin ha sido bienvenida al mundo exterior, alejado de la placenta.

Aunque la familia de Gala no ha hecho estos días nada más que darle besitos y achuchar a la bebé, Violeta Mangriñán ha mostrado la cara B de dar a luz. La influencer, que fue ingresada en el hospital la mañana del pasado domingo, ha compartido vía Instagram con pelos y señales cómo ha sido su parto, y, entre otras cosas, las complicaciones que tuvo.

La ex concursante de Supervivientes ha relatado que sus primeras horas en el hospital vinieron acompañadas de contracciones tolerables, pero que, a las pocas horas de comenzar la tarde, estas se volvieron insoportables y Violeta tuvo que pedir la epidural.

Sobre las siete de la tarde, la influencer comenzó a sentir escalofríos y tembleques debido a la fiebre que le dio. Treinta minutos después, Mangriñán se encontraba empujando a Gala, hasta que, finalmente, a las 21:30 de la noche, la bebé fue bienvenida al mundo.

Violeta, que todavía está adaptándose a lo que es ser madre, ha confesado que tanto Fabio Colloricchio como ella llevan días sin poder dormir, pero, que aún así, “estamos felices”. La influencer, también ha contado que la pequeña Gala no se sacia con los calostros que salen del pecho de su madre.

“No le sacia mi calostro porque todavía no es leche como tal y hemos tenido que darle bibes”, ha contado Violeta. También ha relatado que la bebé no para de llorar, y, que Violeta ha soltado algunas lágrimas también debido a la impotencia que siente una madre primeriza al no saber qué hacer ante esta situación.

Aun así, está claro que Violeta y Fabio están pasando por una de las etapas más bonitas por las que pueden pasar como pareja, al haber concebido a su primera hija. Así lo han expresado mediante sus redes sociales y así lo hemos podido constatar, al ver esas sonrisas que no se les van del rostro al mirar a su pequeña hija.