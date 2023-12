‘De Viernes’ vuelve esta noche con un ex torero que lo ha cambiado todo por la música

De Viernes vuelve a la carga en el prime time de Telecinco y, este viernes 22 de diciembre, lo hará de la mano de un nuevo invitado. Tras la polémica entrevista de Ángel Cristo Jr, ahora otro invitado de lujo se sentará para hablar de su vida como nunca antes lo ha hecho.

De esta manera, Fran Rivera responderá a las críticas que han generado sus declaraciones. El ex torero contestará a las preguntas de los colaboradores sobre su relación y ruptura con Eugenia, la muerte de su padre y cómo hubiera sido todo para él si su progenitor no hubiera fallecido.

Francisco Rivera no se casó enamorado de Eugenia Martínez de Irujo y destapa el infierno que vivió con su divorcio #DeViernes https://t.co/XbFdnuvUHz — De viernes (@deviernestv) December 15, 2023

Asimismo, Fran Rivera se sincerará sobre el infierno que vivió con las adicciones de su madre y el duro momento de su muerte. Todo ello, indiscutiblemente, sumado a su relación con Isabel Pantoja. Además, el protagonista del formato recibirá una sorpresa muy emocionante que estará relacionada con un miembro de su familia.

Pero, eso no será lo único que se podrá ver en De Viernes. El ex torero ocupará gran parte de la noche con su entrevista, pero el formato también recibirá a Laura Bozzo. La ex concursante de GH VIP 8 se sentará en el plató para hablar por primera vez de su paso por la casa de Guadalix de la Sierra, sus enemigos en el reality, su carrera y su estancia en la cárcel.

Posteriormente, será emitido en exclusiva el Scoop de Ana Herminia, pareja de Ángel Cristo Jr. Sin lugar a duda, una noche que promete estar repleta de emociones desde el principio hasta el final.