‘Viernes Deluxe’ anuncia su invitado bomba para hoy, viernes 24 de marzo

Viernes Deluxe se ha convertido en uno de los programas de televisión más seguidos de nuestro país. Semana tras semana, el equipo hace un gran trabajo a la hora de ofrecer un contenido verdaderamente sorprendente y, sobre todo, muy ceñido a la actualidad. ¡Siempre saben cómo dejarnos sin palabras!

El pasado viernes 17 de marzo pudimos disfrutar de una nueva entrega de Viernes Deluxe. De esta manera, pudimos conocer la historia de Eugenia Santana, la que fuera Miss España 1992. Entre otras cuestiones, confesó lo siguiente: «Me han diagnosticado bipolaridad. De repente estaba tirada en la cama y a la semana siguiente me quería comer el mundo».

Por si fuera poco, fuimos testigos del PoliDeluxe de Carmen Alcayde. La colaboradora de Sálvame llegaba para demostrar si realmente había algo entre ella y Canales Rivera. Pero, a su vez, también quería dejar claras muchas cosas de ese fortísimo enfrentamiento con Lydia Lozano que provocó la ruptura de su amistad.

¿Disfrutaste viendo llorar a Lydia Lozano porque así generaste espectáculo televisivo? NO, MIENTE.#polialcayde — Deluxe (@DeluxeSabado) March 17, 2023

El invitado bomba de Viernes Deluxe de esta noche

Finalmente, el equipo del programa ha confirmado quién es el invitado bomba de esta noche. Un invitado que, desde luego, no gustará en absoluto a Anabel Pantoja. Estamos hablando, cómo no, de Luis ‘Pinocho’, el presunto hijo de Bernardo Pantoja. Tras su entrevista en Viernes Deluxe hace un par de semanas, regresa con más fuerza que nunca.

En esta ocasión, se enfrentará al PoliDeluxe para responder a todo y, por supuesto, contar su verdad. El pasado jueves, en Sálvame, Luis ‘Pinocho’ confesó cómo se enfrenta a esta esperada noche: “Yo sigo con mi verdad y estoy muy tranquilo. No hay nada de mentira”, desveló a José Antonio León, reportero del programa.

Respecto a Anabel Pantoja, Luis ‘Pinocho’ no duda en desearle todo lo mejor: “Que no me vea como un enemigo, que no lo soy”. Respecto al enfado de la sobrina de la tonadillera, el invitado del programa de Telecinco reconoce que la entiende perfectamente: “Me pongo en su lugar y esto le ha sentado mal. No se lo esperaba, yo estaría igual”. No te pierdas la nueva entrega de Viernes Deluxe esta noche, a partir de las 22:00 horas, en Telecinco.