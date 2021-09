Hace tan solo unos días Sofía Cristo dejaba a todos de piedra al confesar que fue víctima de abusos sexuales durante su infancia por una persona muy cercana a su familia. Unas declaraciones que han sido muy comentadas en todos y cada uno de los platós de la cadena, por lo que ‘Sálvame’ no iba a ser menos. Una situación que llevó a que Víctor Sandoval hablará de la situación similar que sufrió cuando tenía cinco años.

«Con cinco años, mi primo abusó de mí. Para mí no era un abuso, sino un juego», explicaba, asegurando que no supo reconocer lo que había sucedido. Un tema que ya había sacado a la luz anteriormente durante su paso por ‘La caja deluxe’. Unas declaraciones que, aunque no eran reveladas por primera vez, volvieron a dejar a todos sus compañeros de piedra.

Víctor Sandoval habla de los abusos sexuales que sufrió por parte de su primo cuando tenía cinco años: «Me decía ‘no digas a lo que jugamos’» https://t.co/sca5T9oxEb — Telecinco (@telecincoes) September 17, 2021

Asimismo, el colaborador explicó que en dicho momento al no saber identificar lo que le estaban haciendo y creer que era un juego, quiso repetirlo con otros niños de su familia y en el colegio. Una situación que fue notada por su profesora, quien alertó a su madre de las sospechas que tenía de que podía haber sufrido algún tipo de abuso.

«El problema es que yo eso lo quise imitar con mis compañeros de colegio y me trajo problemas», declaró. Además, Víctor Sandoval añadió que estas actuaciones en su infancia se repitieron «durante muchísimo tiempo». Momentos muy dolorosos de su vida que concluyó para cerrar el tema con las siguientes palabras. «Cuando le digo ‘sácate el pito’ a otro primo, es cuando él se va corriendo a mi tía y le cuenta lo que pasa», reconoce. Todo ello dejando claro que esto llegó a traerle también problemas familiares.