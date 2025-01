Víctor Sandoval se pronuncia sobre su regreso a ‘Ni que fuéramos’: «Con condiciones»

Víctor Sandoval se había convertido desde que arrancase el proyecto Ni que fuéramos shhh, en mayo de 2024, en uno de los colaboradores fijos cada tarde en el plató de María Patiño. Durante muchos días no ha dejado de repetir hasta la saciedad que se trataba de su único trabajo y que de él dependía su maltrecha economía, dando así a entender su implicación en el proyecto. Pero también ha sido, por otra parte, uno de los colaboradores más polémicos y que más discusiones ha protagonizado en estos meses, por lo que su larga ausencia en el programa pudiera parecer que tuviera que ver con esos problemas.

Lo cierto, como ya explicamos en Happy FM, es que el colaboradora ha estado implicado en las grabaciones de Bake Off: Famosos al horno, el reality que se estrena en La 1 y en la que un grupo de famosos deberá demostrar su habilidad en el mundo de la repostería. Se trata, además, de un fichaje que confirma el acercamiento que hay entre la cadena pública y el mundo Sálvame, algo que José Pablo López, ahora presidente de RTVE, no ha ocultado. Eso no hace más que avivar los rumores que apuntan a que antes o después, Belén Esteban y sus compañeros desembarcarán en las tardes de La 1. A eso hay que sumarle el fichaje de Sergio Calderón como director de Televisión Española, que hasta el pasado mes de diciembre trabajaba como director de Contenidos, Innovación, Marketing y Comunicación de la productora Fabricantes Estudio, la antes conocida como La Fábrica de la tele.

Volviendo a Víctor Sandoval, su regreso a Ni que fuéramos shhh está en el aire, ya que tras sus dos últimas polémicas no tiene nada claro que quiera regresar a ese programa. Primero tuvo un gran encontronazo con Kiko Matamoros, con él tenía que compartir coche para acudir al programa, que incluso llevó a que la dirección tuviera que hacer malabares para que no coincidiesen.

Tras el verano su situación parecía haberse solucionado, pero la siguiente enemiga de Sandoval ha sido Marta Riesco. La reportera no fue especialmente bien recibida cuando se convirtió en colaboradora, pero con el paso del tiempo se ha integrado en este universo tan especial, llegando incluso a presentar en alguna ocasión ante la ausencia de María Patiño.

En su último día en el programa de Ten TV tuvo una enorme discusión con Marta, todo provocado por sus candidaturas a participar en el Benidorm Fest 2025. En plena pelea, no dudó en decirle la frase «por mujeres como tú, muchos hombres tienen problemas», algo que no sentó nada bien a la ex de Antonio David Flores, que pensó que todo era un ataque por su relación con el ex de Rocío Carrasco.

En una reciente entrevista concedida a El Confi TV, Sandoval ha dejado claro que esta discusión le ha dado varios problemas, llegando incluso a poner en peligro su participación en el programa de repostería. Explica que al día siguiente tuvo que dar explicaciones a la cadena pública por lo sucedido, pero que le sirvió para mantenerse.

«Me llevo comiendo esto y ya tengo ganas de vomitarlo y que le caiga el vómito en la cabeza a esa persona», dice Sandoval en el citado medio. Además, anuncia que tomará medidas legales por lo sucedido y contra Riesco, por lo que ya lo ha puesto en manos de un abogado.

Sobre un posible regreso a Ni que fuéramos shhh, no es nada claro, aunque apunta a que todavía quedan grabaciones de Bake Off, por lo que se debe al proyecto. Una vez termine, tendrá que plantearse con sus ex compañeros qué pasará: «El día que vuelva, volveré con condiciones porque yo tengo que aclarar todo esto».