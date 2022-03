Las emociones en ‘Secret Story’ no faltan cada noche y es que esta última hemos podido vivir la salvación de dos de los concursantes nominados para así dejar ese duelo final para la gala que se emite los jueves. Los cuatro participantes que se enfrentaban eran Carlos, Adrián, Rafa y Colchero. De esta manera, tanto el conquense como el catalán han conseguido ser salvados por la audiencia y dejar a los otros en la palestra en una noche en la que Víctor Sandoval también ha pisado el plató de Telecinco tras estar en Guadalix de la Sierra.

Cristina Porta, que ejerce como colaboradora en el programa, ha querido comentar la salvación del primer concursante, Rafa: «No sé si hay alguien sentado en los sofás que no haya aplaudido. Me parece que sin él no hay ‘Secret Story’ y me alegro mucho por él». Esto ha hecho que el tertuliano, quien ha abandonado la estancia antes de llegar a la semana prevista, saltase: «Ella ha dicho en el sofá y yo no estoy, por eso no he aplaudido».

Cristina Porta: «Defiendo muchas veces a Marta pero creo que sin Rafa no hay Secret Story y me alegro de que se salve» #SecretNoche10 pic.twitter.com/pmtdShT6fI — La Casa de los Secretos (@SecretStory_es) March 20, 2022

«Por eso he dicho en el sofá y no me he referido a ti», ha matizado la periodista desencadenando una trifulca entre ambos. «Qué lista eres», le ha respondido Víctor Sandoval, sin embargo, ella no se quedó callada y volvió a contestar: «Soy muy precisa y muy lista, por eso no te he incluido en el sofá». «Me recuerdas a tu prima», apuntó el de Madrid, algo que hizo que Porta no tardase en reaccionar: «¿A qué prima?».

Tras sembrar la intriga soltó el nombre del rostro conocido que es familiar de la periodista, Nuria Yáñez, más conocida como Fresita, exconcursante de ‘Gran Hermano’. «Estoy muy orgullosa de ser su prima, pero ¿por qué le tengo que nombrar?». La noche no fue fácil para Cristina Porta, también tuvo que hacer frente una vez más a Nissy: ¿Cuántas veces tiene que pasar? Ya está bien de atacarme, vais a durar dos telediarios». Después de esto ha declarado no tener intención de comentar los vídeos: «Si no se me respeta en plató yo no tengo nada más que decir, no me apetece».