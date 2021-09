Patri, de ‘La última tentación’, ha preocupado recientemente a sus seguidores con un problema de salud. La joven ha sufrido un duro episodio de migraña que acabó por obligarla a ir al hospital de urgencia. Afortunadamente, todo se ha quedado en un susto.

«He tenido un día horrible hoy, por eso he estado inactiva en redes. He tenido una migraña que me moría de dolor incluso vomitando todo el día», contaba a sus seguidores a través de su cuenta de Instagram.

«He ido al hospital y me han puesto medicación hasta que por fin me ha dejado de doler la cabeza», explicaba Patri, que tranquilizaba a sus fans haciendo ver que la analítica de sangre había salido bien y que por lo tanto, no había de lo que preocuparse.

La migraña es algo muy común, por ello, la concursante de ‘La isla de las tentaciones’, estaba convencida de que sus seguidores la entenderían: . «Si alguien sufre de migraña me entenderá, porque no soportaba el ruido, la luz y la cabeza me iba a explotar».

Patri recibió muchas muestras de solidaridad y de usuarios de redes que también tienen esa problemática, por lo que se sintió reconfortada en parte. «No me imaginaba que tantas personas padeciesen de migraña», se sorprendía Patri, que anunciaba que va a intentar el remedio de ponerse un piercing en el cartílago de la oreja, que según dicen algunas personas alivia la migraña en cierta parte.

De esta forma, la actual concursante de ‘La última tentación’, se sinceraba con sus seguidores, asegurando que siempre que tiene la menstruación, las migrañas aparecen. Sin embargo, nunca lo había pasado tan mal como en esta ocasión.