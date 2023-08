El truco de Christina Ricci para las grabar escenas de desnudos: “vas a tener que mirarme las tetas”

Christina Ricci ha estado expuesta a los focos desde que apenas era una niña. La actriz saltó a la fama mundial con su papel como Miércoles Adams, y desde entonces, ha enlazado papel tras papel, pudiendo presumir a día de hoy de contar con una fructífera trayectoria en el mundo del cine.

No obstante, a pesar de llevar toda su vida frente a los focos, ella también ha tenido sus inseguridades delante de la cámara. Y para dejar de sentirse incómoda al salir desnuda en plano, decidió estarlo también detrás de la cámara.

La actriz habló en Variety sobre uno de los aspectos que más le incomodaban a lo largo de su carrera: las escenas de desnudos. En una charla con Sydney Sweeney, Christina Ricci contó que en un película se quedó desnuda también cuando estaba tras las cámaras.

«Una vez hice una película en la que tenía que estar desnuda casi todo el tiempo. Lo que me hacía sentir más incómoda era ver que los demás se sentían incómodos con mi desnudez. Así que lo que hice (y seguramente hoy no me lo permitirían) fue permanecer desnuda», expresó.

«The thing that made me more uncomfortable was other people being uncomfortable with me being naked,» Christina Ricci tells Sydney Sweeney of filming nude scenes. «You probably wouldn’t be allowed to do this now: I just stayed naked.» https://t.co/YQqpxbObTw pic.twitter.com/mCAvYkU4MO — Variety (@Variety) June 16, 2022

«Quería que la gente de mi alrededor dejara de reaccionar a ello para poder olvidarme de que estaba desnuda. Y funcionó. Pero fue la única vez en la que me he sentido realmente cómoda estando desnuda ante el objetivo. Iba por ahí con mi 1,65 de estatura: «Vas a tener que mirarme las tetas, lo siento».

La actriz también explicó que no disfruta haciendo escenas de sexo y que le emociona ver cuánto ha cambiado la industria del cine desde los años 90, sobretodo con la incorporación del coordinador de intimidad para que los actores se sientan seguros en ese tipo de escenas.

«Me he dado cuenta de cuánto han cambiado las cosas y de que ahora se les permite a las mujeres decir: «No estoy cómoda». Recuerdo una película en la que dije que me sentía incómoda con algo y amenazaron con demandarme si no lo hacía. Eso no pasaría ahora. De todos modos, al final no lo hice y tampoco me demandaron», concluyó.