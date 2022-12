‘Para toda la vida’: Jordi se estrena con una desafortunada pregunta

El nuevo programa de Telecinco, Para toda la vida: The Bachelorette, emitió su primera entrega el pasado lunes 12 de diciembre. El programa es una versión de The Bachelor que pertenece a Warner Bross y del que se han hecho numerosas versiones por todo el mundo. Por si fuera poco, cuenta con más de 290 temporadas, emitido por primera vez en Estados Unidos donde se ha convertido en todo un éxito.

En España ha venido de la mano de Mediaset, quien apuesta porque este formato tenga una gran acogida con Jesús Vázquez como presentador. En él, Sheila, una joven de 26 años, tratará de encontrar al amor de su vida entre veinte solteros dispuestos a ser los elegidos. Estos irán teniendo citas, viviendo experiencias nuevas y sobre todo muchas emociones, finalmente será ella quién decidirá si ha encontrado al amor de su vida o no. En caso de que sí lo haya hecho, ambos tendrán que decidir si quieren salir del programa juntos.

Sheila tiene claro lo que NO tolera en un hombre 🚩 🌹 #ParaTodaLaVidaEstreno promete y mucho

🔵 https://t.co/fR6iCIVkXU pic.twitter.com/85UkLhJtQP — Telecinco (@telecincoes) December 12, 2022

Jordi, uno de los pretendientes intentó conquistarla, pero no lo hizo de la mejor forma, y por ello acabó siendo uno de los cuatro expulsados de la noche. Todo sucedió cuando los chicos querían conocerla más preguntándola por sus hobbies y aficiones: “Me gusta leer, la meditación y el deporte. En algún momento fui una desestructurada y la meditación me hizo centrarme”, expresaba.

En ese momento Jordi aprovechó para hacer una pregunta totalmente desafortunada y fuera de lugar: “Eres 100% natural, ¿no?”. Sheila se mostraba sorprendida queriendo saber si se refería a su personalidad o a su físico: “Personalmente ya se que lo eres, me refiero a físicamente”. Una respuesta que no dejó a nadie indiferente, incluso el resto de los chicos se ofendían ante la falta de cuidado que había tenido.

“Me pareció tan desagradable, creo que es una falta de respeto hacia una persona preguntar ciertas cosas y además delante de tanta gente. Creo que ha estado fuera de lugar, sobre todo por el momento elegido”, le reprochaba a su pretendiente. Jordi trataba de justificarse pero finalmente se convirtió en uno de los expulsados de la noche.