Jesús Vázquez presentará un nuevo programa en Telecinco: todos los detalles

Con todo listo para que Pesadilla en el Paraíso se instale en la perrilla televisiva de Telecinco y se convierta muy probablemente en el programa de referencia de la cadena durante unos meses, ha aparecido también The Bachelorette, un nuevo show presentado por Jesús Vázquez que promete muchas tardes de entretenimiento.

Con la vuelta del verano, muchas son las cadenas que apuestan por nuevos programas, y Telecinco no sería menos. The Bachelorette será un programa de citas, que poco tendrá que ver con el rey del sector de los dates shows, First Dates. En este caso hay una sola protagonista, una chica que ha conseguido alcanzar el éxito en todos los aspectos de su vida, excepto en el amor.

Para asegurar que el programa sea todo un éxito, Jorge Vázquez será el encargado de conducir el programa. El de Ferrol se convertirá en la mano derecha de la joven, la cual tendrá que ir eligiendo entre los diversos participantes, quien es el hombre que realmente desea.

Una nueva temporada de infarto 💥 🌹 The Bachelorette

🔎 ¿Quién es mi padre?

👑 Especial Reina Letizia

🔥 Escándalo: relato de una obsesión

🐷 Pesadilla en El Paraíso

⭐ Got Talent

✵ En el nombre de Rocío

🌴 La isla de las tentaciones

🌑 Deluxe

🎥 Cine https://t.co/4Av78vSkNL — Telecinco (@telecincoes) July 29, 2022

Jorge Vázquez se encargará de que la noche de presentaciones, las cocktail parties o las ceremonias de la rosa, que cerrarán cada edición del programa tengan la mayor fluidez posible.

En este programa, la concursante tendrá que atender a un grupo de hombres (los cuales han sido elegidos por gustos y afinidades), que intentaran por todas las maneras agradar para así poder continuar en el programa siguiente y llevarse lo más preciado, el amor de la protagonista.

De esta manera, el intérprete de A Dos Milímetros Escasos de tu Boca se apunta a una nueva aventura televisiva. Tenemos que recordar que ha sido participe de programas tan importantes como Factor X, Bake Off España o Mujeres y Hombres y Viceversa. Después de ser uno de los rostros visibles de la cadena de Mediaset durante muchos años, la empresa italiana ha vuelto a depositar su confianza en él. Veremos que tal se desempeña.