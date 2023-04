Tiësto lanza su séptimo álbum de estudio, bajo el título de ‘Drive’

El éxito de Tiësto a nivel mundial es interminable. El reconocido dj y productor ha vuelto a sorprender a sus fans, en este ocasión, al reunir sus hits más recientes un nuevo álbum de estudio, bajo el título de Drive, que ya se encuentra disponible en todas las plataformas digitales.

Este proyecto se trata del séptimo álbum de estudio de la leyenda holandesa. Un disco que incluye los sencillos The Motto, The Business, 10:35, Lay Low y All Nighter. Canciones publicadas desde el año 2021, que cuentan con más de dos mil millones de veces solo en Spotify.

Se trata además del primer trabajo discográfico de Tiësto desde Kaleidoscope, publicado en el año 2009. Un disco que ha sido diseñado para imitar el ritmo de una gran noche de fiesta, en el que están incluidas colaboraciones con artistas de la talla de Charli XCX, Ava Max, Karol G, Tate McRae, Black Eyed Peas y A Boogie Con Da Hoodie, entre otros.

«¡Estoy más que emocionada de que este proyecto esté en el mundo!» escribe el productor en un comunicado publicado en sus redes sociales, en el que ha vuelto a agradecer a sus fans una vez más el apoyo que siempre dan a sus proyectos musicales, llevando todos ellos al éxito mundial.

“Este álbum es algo que cualquiera puede disfrutar en la pista de baile, en el gimnasio, en un viaje en automóvil, en cualquier lugar o en cualquier momento que esté buscando sonidos y energía increíbles. Ver cuánto les gusta a todos la serie de sencillos ha sido increíble, y fue increíble armar el álbum completo”, añade en el comunicado.

Hace unos meses, Tiësto comenzó a hacer la transición de su sonido para alcanzar un sonido más pop. Un sonido que caracteriza a su nuevo trabajo discográfico, que presentará en directo este verano en festivales como el Heatwave y Breakaway Carolina 2023, junto con su residencia en Zouk Nightclub y Ayu Dayclub de Las Vegas.