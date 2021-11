Poco a poco y con el paso del tiempo, ‘Tierra amarga’ se ha convertido en una de las ficciones turcas que más éxito está cosechando. Y siendo honestos, no es para menos. Es más que evidente que Antena 3 ha vuelto a acertar de lleno con esta serie que, desde luego, no está dejando indiferente a nadie.

Recientemente hemos tenido la oportunidad de disfrutar el capítulo 40 de ‘Tierra amarga’. Fuimos partícipes de cómo Yilmaz, que iba a proponer a Züleyha que huyera, termina encontrándola completamente inconsciente en el camino de regreso. El empresario, aunque no conoce la verdad, está junto a Züleyha y su hijo Adnan por primera vez.

Hünkar trata de organizar una cuadrilla para encontrar tanto a Züleyha como a Yillmaz. Todo ello mientras Hatip Ağa toma la decisión de acudir a la prisión para visitar a Demir. Lo cierto es que Hünkar no duda en suplicar una vez más al fiscal. Fekeli trata de buscar a Yilmaz tras saber de la desaparición de la mujer de Demir, mientras trata de convencer a Hünkar que su hijo no sería capaz de hacer algo así.

Después de todo, por fin hemos podido ver lo que sucede en el episodio 41 de ‘Tierra amarga’. De esta manera tan concreta somos partícipes de cómo Hünkar, a pesar de todo, no quiere llevar a Züleyha a los tribunales. Lo que sí tiene miedo es que la joven termine, en un futuro no muy lejano, tratando de escapar de la mano de Yilmaz.

El único testigo que hay de la inocencia de la joven es nada más y nada menos que Haminne, pero lo malo es que no recuerda ni un solo detalle. Züleyha, por su parte, trata por todos los medios de demostrar su inocencia. Pero no solo eso, sino que también sigue amenazando a Hünkar con que se escapará en cualquier momento si sigue con esa actitud.

Fekeli, por su parte, no está dispuesto a que Behice viaje sola a Estambul, por lo que decide acompañarla. Lo cierto es que termina utilizando su arma, sin titubear, al ver que han intentado secuestrarla. Sermin no quiere perder a Sabahattin del todo, pero se ha enterado de un detalle: es el médico jefe. Por lo tanto, está decidida a no divorciarse jamás. No te pierdas los próximos capítulos de ‘Tierra amarga’ en Antena 3 y ATRESplayer Premium.