‘Tierra amarga’, capítulo 129: Betül decide abandonar a Çolak

Tierra amarga, poco a poco y con el paso del tiempo, ha conseguido hacerse un hueco en los corazones de miles de personas en nuestro país. Y siendo honestos, no es para menos. Es más que evidente que cada vez son más las personas que no se pierden una sola entrega tanto en Antena 3 como en ATRESplayer Premium.

Recientemente hemos podido ver lo que sucede en el capítulo 128 de Tierra amarga. De esta manera tan concreta, observamos cómo Züleyha ha tenido un fortísimo enfrentamiento con Hakan, haciéndole saber que conoce su secreto. Fikret rompe una lanza a favor de Hakan, tras haberle salvado la vida en el Líbano.

Züleyha no puede acceder a esa petición, ya que considera que Hakan es un asesino. Y eso es algo que no está dispuesta a perdonar. Tanto es así que no tarda en secuestrarle para obligarle a firmar un documento de cesión de las acciones de la empresa familiar. Todo ello mientras Abdülkadir se acerca aún más a Betül para tratar de sonsacar información de Çolak.

Esta semana vamos a vivir muchas emociones en #TierraAmarga… ¿Te lo vas a perder? 💥 Betül vigilada por Çolak y Hakan intentando volver con Züleyha…¿Lo logrará? 😲https://t.co/SmVjXXeozf pic.twitter.com/BBDvPCV5i0 — Tierra Amarga (@TierraAmarga) January 16, 2023

Después de todo, por fin sabemos lo que sucede en el episodio 129 de Tierra amarga. En el preciso instante en el que Züleyha apunta a Hakan con su arma, Fikret aparece para evitar que cometa una locura. Tiempo después, la señora Yaman es protagonista de un inesperado suceso: su mansión es embargada por impago de 9 millones de liras.

Züleyha defiende que no ha recibido notificación alguna, pero lo cierto es que sí la han avisado, pero con Betül de intermediaria. Se trata de un plan de la abogada para que la mansión salga a subasta y Çolak se haga con ella. Por si fuera poco, Fikret intenta conseguir el dinero para saldar la deuda cuando le surge un nuevo problema.

Y es que el hermano de Müjgan ha decidido chantajear al sobrino de Ali Rahmet. Si no le paga 10 millones de liras, se llevará a Kerem Ali para siempre. Züleyha comprende que el pequeño es su prioridad, y trata de vender sus joyas para hacerse con el dinero. Pero no es posible. Betül se siente cada vez más dolida con Çolak por su actitud, por lo que toma la decisión de romper la relación. No te pierdas los próximos capítulos de Tierra amarga en Antena 3 y ATRESplayer Premium.