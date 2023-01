‘Tierra amarga’, capítulo 128: Züleyha amenaza de muerte a Hakan

Tierra amarga, poco a poco y con el paso del tiempo, ha ido ganándose un hueco en los corazones de miles de personas en nuestro país. Una vez más, Atresmedia ha acertado de lleno con esta historia que, pase lo que pase, ya ha marcado a toda una generación. ¡Es sencillamente espectacular!

Recientemente hemos podido disfrutar del capítulo 127 de Tierra amarga. De esta manera tan concreta, somos partícipes de cómo Fikret ha resultado herido en el Líbano tras el estallido de la guerra. Por fortuna, regresa a Çukurova sano y salvo junto a Çetin, y lo hace con las pruebas contra Mehmet Kara.

Abdülkadir amenaza de muerte a Betül, pidiéndole la cifra con la que Çolak tratará de llevarse la licitación. La abogada es consciente de lo peligroso que es el empresario, por lo que termina cediendo. Lütfiye encuentra en la chaqueta de Fikret el recordé del periódico que confirma la identidad de Mehmet Kara. Una información que no tarda en compartir con Züleyha.

Después de todo, por fin sabemos lo que sucede en el episodio 128 de Tierra amarga. Así pues, somos partícipes de cómo Züleyha se enfrenta a Hakan, y le confirma que sabe su mayor secreto. Más tarde, la señora Yaman se pone en contacto con las autoridades para denunciarle. Motivo por el cual, el empresario ha sido detenido.

Fikret no tarda en romper una lanza a favor de Hakan, a pesar de todo lo sucedido en los últimos meses. Al fin y al cabo, fue él quien le salvó la vida en el Líbano. Lo cierto es que Züleyha no puede acceder a su petición, ya que Hakan trató de asesinarla en el pasado. Y eso es algo que no va a perdonar tan fácilmente.

El empresario es puesto en libertad mientras que Abdülkadir sigue utilizando a Betül para sonsacar información de Çolak. Por si fuera poco, en plena carretera, Hakan sufre una emboscada. Lo que menos esperaba es que Züleyha había contado con cuatro sicarios para intentar acabar con él.

En este cara a cara de lo más esperado, la señora Yaman obliga a Hakan a que le devuelva las acciones de la empresa familiar a cambio de una importante suma de dinero. El joven sigue sin ceder, por lo que Züleyha no tarda en sacar su pistola para amenazarle de muerte. Si no escribe el poder, acabará con su vida. ¡Y no le temblará el pulso a la hora de hacerlo! No te pierdas los próximos capítulos de ‘Tierra amarga’ en Antena 3 y ATRESplayer Premium.