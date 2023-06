“¿La tienes grande? ¿Cuánto te mide?”: Katy deja en shock a su cita en ‘First Dates’

El pasado martes 27 de junio pudimos disfrutar de una nueva entrega de First Dates en Cuatro. De esta forma, hemos tenido la oportunidad de conocer a nuevos comensales que han acudido al restaurante más famoso de la televisión con ganas de encontrar a su media naranja. Una de las grandes protagonistas de la noche fue, sin lugar a dudas, Katy.

La joven llegó a First Dates definiéndose de la siguiente manera: “Estoy totalmente enamorada de mí. Soy mi diosa, mi musa, todo… Me tengo que amar porque si no lo hago yo, nadie lo va a hacer”. Acto seguido, añadió: “La mayoría de mis tatuajes son fotos mías porque me amo, me veo preciosa. Mis ojos, la boca, todo de mí me encanta. Soy un poco narcisista. Soy yo primero y, después, la gente”.

Por si fuera poco, Katy explicó lo siguiente a Laura Boado, camarera del programa: “Todo en mi vida está relacionado con el sexo, y no paro de practicarlo”. Por si fuera poco, la comensal quiso ir más allá: «No paro de pensar cosas nuevas para ganar más dinero porque soy muy ambiciosa. Busco un hombre inteligente, que sepa hablar, guapo y que no sea un moñas”.

Su cita para esa noche fue Iker, un valenciano que actualmente estaba viviendo en Madrid. Al igual que Katy, también se dedicaba a las redes sociales. Pero ese no era su único trabajo, ya que también se encargaba de la compraventa de productos textiles de tira limitada, así como de zapatillas del mismo estilo.

Nada más coincidir en la barra del restaurante, la catalana preguntó a Iker su edad, de dónde venía y cuál era su signo del zodiaco. “Él es Libra y yo soy Cáncer, no congeniamos en la cama, aunque me ha gustado mucho como viste y sus zapatillas. A lo mejor le pido consejo para mi outfit”, afirmó Katy.

Iker responde las dudas sexuales de su cita en #FirstDates27J: “No me la he medido, pero estoy bien armado”https://t.co/8XyVWtbjQ7 — First Dates (@firstdates_tv) June 27, 2023

En plena cena, los dos se dieron cuenta de que tenían el mismo tatuaje: el tío Gilito. Los dos tenían claro que era el personaje animado más ambicioso. En cuanto al sexo, la comensal dejó sin palabras a su cita: “Me has dicho que eres activo en la cama. ¿La tienes grande? ¿Cuánto te mide?”. El valenciano se quedó en shock: “No lo sé, nunca me la he medido. Pero voy bien armado y me dicen que la sé usar”.

Katy no tardó en responder: “Bien, bien. Eso es importante”. En la decisión final en First Dates, los dos coincidieron en que podrían ser grandes amigos pero, como pareja, no funcionarían. De hecho, Iker hizo la siguiente afirmación: “Nos podríamos llevar genial”. Parece que, en esta ocasión, el amor no triunfó.