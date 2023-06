Tiago PZK y Marshmello unen fuerzas en ‘Cómo yo :(’, su colaboración

La música urbana argentina se encuentra en estos momentos, sin lugar a dudas, en lo más alto del mundo y una confirmación de ello es el nuevo single que este viernes 22 de mayo presentan Tiago PZK junto a Marshmello, bajo el título de Como Yo.

El DJ y productor norteamericano anunció este colaboración hace unos días a través de sus redes sociales, donde compartió un video en el que escribió: «Revelando mi próxima colaboración», un vídeo que cómo era de esperar generó unas expectativas muy altas, que tras el lanzamiento de su colaboración con Tiago PZK en Como Yo se han superado.

El éxito de ambos artistas no tiene límites, y era solo una cuestión de tiempo que se unieran en una misma canción. Una canción que llega en el momento perfecto, para darle la bienvenida a los meses de calor del año, que no dejará de sonar durante los próximos meses.

Como Yo 🙁 with @tiagopzk is Out Now pic.twitter.com/vXyaNrmyG6

— marshmello (@marshmello) June 23, 2023