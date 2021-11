The Weeknd ha vuelto a sorprender a sus fans con su nuevo proyecto. El artista canadiense publicó este jueves un videoclip de manera totalmente inesperada, terminando noviembre por todo lo alto. Un mes que le ha dado muchas alegrías, después de batir un nuevo récord histórico en Billboard.

El artista ha estrenado el videoclip de su canción ‘Die for you’. Lo peculiar es que no se trata de una canción nueva, sino de un tema que el canadiense lanzó en el año 2016. Año en el que se produjo su ascenso meteórico e imparable a la fama.

‘Die for you’ fue uno de sus mayores éxitos de aquel año en el que su fama subió como la espuma. Y como era de esperar, el videoclip de la canción, lanzado hace apenas 24 horas, ha tenido una acogida espectacular en YouTube, acumulando más de un millón de reproducciones en menos de 10 horas tras su lanzamiento.

.@TheWeeknd references a scene from ‘Stranger Things’ in the music video for “Die For You.” pic.twitter.com/UfO2nwAxa3

— Pop Crave (@PopCrave) November 25, 2021