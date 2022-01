The Weeknd empieza de la mejor forma el nuevo año. Y es que el próximo 7 de enero tendremos disponible ‘Dawn FM’, su nuevo disco que estará disponible en las plataformas musicales, tal y como ha anunciado el canadiense en sus redes sociales.

Parece que el cantante ha querido brindar a sus fans su regalo particular, este sería el estreno de un nuevo disco el cual se ha hecho esperar, aunque la ansiada espera parece estar llegando a su fin. Tras el éxito de otros álbumes como ‘After Hours’, donde vimos la calidad y el alcance de su trabajo, el cantante ha generado una gran expectación sobre ‘Dawn FM’.

En el vídeo promocional del álbum, podemos ver una frase en primer plano: “Un nuevo universo sónico de la mente de The Weeknd”. Bien es cierto que cuesta poder sacar conclusiones acerca de lo que nos puede traer en esta nueva entrega.

El contenido del vídeo muestra una iniciativa que pretende perseguir la estética similar a la del anterior disco. Además, en él se muestra una serie de nombres conocidos, los cuales parece ser que formarán parte del proyecto: Jim Carrey, Quincy Jones, The Creator, Lil Wayne o Oneohtrix Point Never, entre otros.

Este trabajo personal, tal y como nos anunciaría el cantante en su perfil de Instagram, concluye de una misteriosa forma donde una voz en off dice: “Ahora estás escuchando 103.5. Dawn FM. Has estado en la oscuridad durante mucho tiempo. Es hora de caminar hacia la luz y aceptar tu destino con los brazos abiertos”.

En él podemos ver que sigue apostando por sonidos ochenteros. Además, nos muestra un posible renacimiento de Abel, después de mostrarle tanto al viejo y luego joven, quizás otra versión más actual o una vuelta a sus orígenes musicales.

Por el momento su última interacción en redes nos ha dejado este mensaje: “Despierta mañana al amanecer” un mensaje con el que, para variar, el canadiense no deja de sorprender. Eso sí, no nos ofrece ninguna pista clara pero sí tenemos claro es que su nuevo álbum no defraudará.