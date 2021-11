La banda The Wanted ha regresado con dos canciones nuevas en su nuevo disco que reúne sus grandes éxitos. El primer tema se llama ‘Rule The World’ y está escrita por Max, Ari Leff y Michael Pollock. Es una canción muy enérgica que marca un regreso con fuerza.

El segundo single tiene una historia detrás ya que pertenece a otra boyband, East 17, y su título original es ‘Stay Another Day’. Fue número 1 durante las navidades de 1994 y de ese año se ha mantenido asociado a dicha época del año. La banda británico-irlandesa la publica 27 años después bajo el nombre de ‘Colours’ y producida por Tim Powell y Jonas Jalhay.

‘Most Wanted-The Greatest Hits’ es el título del álbum recopilatorio de sus éxitos más famosos, muchos de ellos están escritos por ellos los propios integrantes. El tracklist se compone de canciones como ‘All Time Low’ y ‘Glad You Came’ que fueron número 1; ‘Gold Forever’, que fue escrita para la organización caritativa Comic Relief en el año 2010; ‘Chasing The Sun’ que formó parte de la banda sonora de ‘Ice Age 4: La formación de los continentes’; y ‘Heart Vacancy’, su balada más conocida.

Además, se incluyen otras canciones importantes de su carrera como ‘Lightning’, ‘Lose my Mind’, ‘We Own The Night’, ‘Walks Like Rihanna’, ‘I Found You’, ‘Warzone’, ‘Show Me Love’ y ‘Could This Be Love’, muy esperada por sus seguidores. En su público queda la duda de si regresarán por tiempo indefinido o si es solo para sacar este disco recopilatorio y reavivar su nombre.

No obstante, también se preguntan qué pasará con Tom Parker en caso de que quiera seguir con su carrera musical, ya que al cantante se le detectó un tumor cerebral después de haberse separado la banda, con un diagnóstico no muy a su favor. La última noticia que se dio a conocer fue por parte del propio integrante, que anunció que estaba mejor y que el tratamiento estaba funcionando. Desde aquí les deseamos mucha suerte en nueva etapa y, sobre todo, ¡una pronta recuperación para el artista!