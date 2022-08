Como todo el mundo conoce, la familia Campos y la familia Jurado siempre han tenido una relación muy cercana. De hecho, es tal la amistad que comparten que tanto Terelu Campos como su hermana siempre han señalado a Rocío Carrasco como a una más de la familia. Teniendo a su vez una cordial relación con José Ortega Cano, al menos hasta ahora.

La última conexión en directo del diestro con Sálvame ha provocado numerosas secuelas. Y es que, tras tachar a Terelu y al resto de colaboradores de «enemigos», la hija de María Teresa Campos no ha dudado en romper su silencio y decir lo que piensa de verdad al respecto sin ningún tipo de censuras.

Terelu Campos y Carmen Borrego hacen repaso a su relación con Ortega Cano estos años 💥 #yoveosálvame https://t.co/DKMojNAmvi — Sálvame Oficial (@salvameoficial) August 5, 2022

“Motivos y conocimiento tengo para no tener una buena relación con usted”, ha recriminado Terelu Campos al diestro con un tono calmado, pero tajante. “Nadie me lo ha cuestionado, nadie me lo ha prohibido ni sugerido y me estoy refiriendo a mi hermana Rocío Carrasco. Jamás en la vida he tenido un pero de ella. Para mi la persona más importante es Rocío, pero jamás en la vida ni ella ni su entorno me han censurado a mí”, ha asegurado.

Por su parte, su hermana, Carmen Borrego, también ha querido dar su opinión. “Si nos encontramos en la calle nos saludamos amablemente», ha añadido sobre Ortega Cano. «Me he pronunciado libremente de todo lo que ocurre y lo voy a seguir haciendo. Tengo conocimiento de cosas que no me gustan”, concluye.

Tal y como ha explicado Terelu Campos, esta tensa relación ha comenzado a forjarse desde que se empezaron a emitir los documentales de Rocío Carrasco. Asimismo, y respecto al enfado del marido de Ana María Aldón, la colaboradora ha señalado que se trata también de un cumulo de emociones por la crisis matrimonial que está atravesando con la diseñadora.