Ortega Cano entra en directo en ‘Sálvame’ y estalla contra la prensa: “Dejadme tranquilo”

Ortega Cano ha estallado en contra de la prensa. El ex torero, que ha entrado en directo en Sálvame, ha dejado ver lo alterado que está con respecto al tema del que todo el mundo está hablando: su supuesto divorcio con Ana María Aldón.

Después de que Kiko Hernández anunciara el ‘bombazo’ el pasado martes que pone en manifiesto el hecho de que Ana María Aldón y José Ortega Cano llevan divorciados ya unas semanas, las alarmas entre los periodistas se han disparado. Por lo tanto, la búsqueda de testimonios en los protagonistas de la escena es esencial.

La entrevista a Ana María Aldón en Déjate Querer el pasado sábado 16 de julio puso, aún más, en un punto crítico la relación matrimonial entre ella y Ortega Cano. Sin embargo, fue el pasado martes 19 de julio cuando Kiko Hernández aseguró en Sálvame que estos ya llevan separados unas cuantas semanas.

El ex marido de la difunta folclórica Rocío Jurado, harto de las preguntas que giran en torno a su divorcio con Ana María Aldón, negó este hecho en cuanto los periodistas de Europa Press se acercaron a él en masa el pasado martes, en la estación de Atocha de Madrid, para que expresara su opinión con respecto al tema. «No dicen nada más que mentiras», aseguró Ortega Cano agitado y refiriéndose al programa de Sálvame.

Ortega Cano entra en directo en Sálvame para victimizarse: “Le queda poco a Telecinco para acabar con mi vida” #yoveosálvame pic.twitter.com/ZNdWfnzGYX — GOSSIP BOY (@JuanjoCotilla) July 20, 2022

Además, el ex torero ha querido entrar en directo en Sálvame, a las puertas de su casa, para contar, según él, que todo forma parte de una gran mentira. Sereno, Ortega Cano ha comenzado diciendo que «Llevan mucho tiempo conmigo, pero ya no tengo fuerzas, ya estoy abatido de la forma en que me tratan, de la forma tan cruel que son conmigo”, en referencia al programa de Sálvame.

“Estoy harto, no hay crisis, no hay nada. Ella está en Andalucía como yo estoy en Madrid, ustedes quieren por narices que uno caiga”, le ha dejado claro al elenco del programa. El tono de José Ortega Cano al hablar de este tema con la reportera de Sálvame, Kiti Gordillo, ha ido pasando de la respetuosidad a la enorme agitación.

Según las declaraciones que ha hecho Ortega Cano, aunque actualmente «está solo en casa» con su mujer se lleva «fantásticamente». Estas palabras han causado en la tertuliana Lydia Lozano, que ha presenciado desde el plató de Sálvame las declaraciones del ex torero, una mueca que expresa incredulidad.

«Pronto estaremos juntos, ¿qué les he hecho yo?”, ha dicho refiriéndose a la insistencia de los periodistas en saber acerca de su relación matrimonial con Ana María Aldón. La reportera del programa le ha animado para que hable con el plató, pero este, alterado, rápidamente ha contestado: “No quiero hablar con Terelu ni con nadie, son enemigos míos”.

Pero, aunque Ortega Cano pretenda evadir a la prensa, no lo va a conseguir por un tiempo. Y es que, ahora mismo, su divorcio está siendo el caldo de cultivo para muchas informaciones de la prensa rosa. Está claro que este tema todavía tiene muchas incógnitas, pero hasta que Ana María Aldón no alce la voz u Ortega Cano no declare cuál es la realidad con respecto a este tema, seguiremos ansiosos por saber la verdad.