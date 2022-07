Kiko Hernández asegura que Ana María Aldón y Ortega Cano se han separado

Kiko Hernández ha subido al pulpillo de Sálvame para contar una de las bombas del verano. El colaborador, tras haber hablado con un familiar de Ortega Cano, ha dado una noticia que ha dejado a todo el plató boquiabierto.

Tras haber sido testigos del programa Déjate Querer, en el que Ana María Aldón daba muchas respuestas acerca de los baches que está sufriendo su matrimonio, Kiko Hernández, colaborador de Sálvame, ha rematado la faena quitándonos todas las dudas posibles acerca del matrimonio entre Ana María y Ortega Cano.

El colaborador habla con «un familiar de Ortega Cano» y le cuenta que llevan «separados» desde hace semanas #yoveosálvame

El tertuliano de Sálvame ha contado cómo el pasado lunes 18 de julio asistió a su restaurante favorito junto a unos amigos y sus hijas: “El restaurante está totalmente vacío, menos dos personas que estaban en la barra del bar, que se me quedan mirando. Me siento, empiezo a comer y se me acerca alguien que me dice: ‘esta persona es del círculo cercano a Ortega Cano”, ha asegurado Kiko Hernández.

“Me dice que hay una guerra bestial, está claro que están pasando cosas, pero están pasando más de lo que nosotros pensábamos. Sé lo que está pasando dentro de esa casa de Fuente del Fresno, esto va a traer cola. Quién me lo ha contado, es familiar de Ortega Cano. Todo se puede tapar un tiempo, pero no toda la vida”, ha seguido contando el colaborador.

Según la fuente personal con la que ha hablado el periodista, la relación entre Ana María Aldón y la chica que trabaja en su casa era “de fábula”, pero ahora “no se pueden ni ver, hay una guerra entre las dos, brutal y están a hostia limpia”.

Finalmente, Kiko Hernández ha decidido concluir su subida al pulpillo con la bomba del verano sobre el matrimonio entre Ortega Cano y Ana María Aldón: «Desde hace semanas, la familia sabe que están separados”.

Esto ha dejado a todo el mundo impactado, ya que, aunque los rumores sobre el divorcio de la pareja eran más que evidentes, aún quedaba la confirmación de este hecho como un asunto pendiente. Sin embargo, Kiko Hernández ya nos ha dado la respuesta con este pulpillo histórico que, sin duda, va a dar mucho que hablar.