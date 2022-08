Terelu Campos: la petición que hizo a sus compañeros antes de entrevistar a Alejandra Rubio

El pasado viernes, Terelu Campos y Alejandra Rubio protagonizaron una entrevista muy especial, en el regreso de la hija de María Teresa Campos como presentadora del Deluxe, después de nueve años alejada del programa de Telecinco.

Terelu se mostró un poco nerviosa debido al reto que le suponía entrevistar a su hija Alejandra Rubio. Por ello, no dudó en establecer una contundente norma entre los colaboradores del programa, tal y como ha informado la revista ‘Semana’.

«Afronto una de las entrevistas más complicadas de mi carrera. Como madre, confío que los compañeros no sean muy duros con ella. Como presentadora, espero que los colaboradores sean críticos e incisivos, pero también justos en la entrevista», recalcó Terelu Campos.

Alejandra: «Sufrí mucho por mi madre cuando dejó Sálvame. Esa época fue muy complicada» #tereluyalejandra pic.twitter.com/l2yOUP8reG — Deluxe (@DeluxeSabado) August 19, 2022

A pesar de esta petición, Terelu Campus volvió a mostrar su faceta más profesional, empezando la entrevista con unas declaraciones con las que expresaba que: «A partir de este momento dejo de ser tu madre por unas horas, empiezo a ser la presentadora del Deluxe. Esta noche soy periodista».

Por su parte, parte, Alejandra Rubio aceptó la entrevista por hacerle un favor a su madre: «Esto es trabajo y ya está. Si quisiera ganar dinero haría una exclusiva en una revista. Tengo muy claro lo que quiero, estoy enfocada en mi carrera», comentó «Sé que fue muy duro cuando dejaste de estar aquí. Me hacía ilusión, sé que querías que estuviera aquí», se sinceró la joven ante su madre.

«Lo que no me parece bien es que creas tener una amistad con gente que no te quiere. Kiko Hernández no te quiere. Con María Patiño tienes buen rollo, pero considero que no es tu amiga», reflexionó Alejandra sobre algunos de los colaboradores del programa.