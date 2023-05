Taylor Swift sorprende a sus fans con una confesión personal en su último concierto

Taylor Swift atraviesa uno de los mejores momentos de su carrera. La artista estadounidense lleva dos meses inmersa en The Eras Tour, su nueva gira, que engloba los 10 álbumes que componen su carrera en la música. Un show lleno de emociones en los que va pasando de una era a otra de su trayectoria como artista.

Todos los conciertos están siendo muy especiales para la artista, que tras cada concierto comparte un mensaje de agradecimiento a sus fans por haber asistido y haberle hecho disfrutar de una noche única. Sin embargo, uno de sus últimos conciertos fue tan especial que Taylor decidió realizar una confesión muy personal.

En esta ocasión, durante la segunda noche de la artista en el Gillette Stadium de Foxborough, antes de empezar a cantar Question…?, uno de los temas incluidos en su último disco, Midnight, Taylor Swift confesó que, actualmente, está más feliz que nunca en su vida.

Last night we all danced together in the rain for THE ENTIRE 3.5 HOUR SHOW in foxy Foxborough MA!! We’ve had rain shows at Gillette Stadium before but this was a full on deluge that never let up, I just want to thank that iconic crowd!! Love you so much you have no idea 💕🥰🥲 pic.twitter.com/I4WUjey94o

«Todo en mi vida tiene sentido en este momento. Nunca había sido tan feliz en todos los aspectos de mi vida. Me trae tantos recuerdos felices», expresó la artista estadounidense, llevándose los aplausos de sus fans, que se mostraron muy emocionados con su mensaje.

No cabe duda de que la artista estadounidense está viviendo un gran momento tanto a nivel personal como a nivel profesional, algo que le hace tener el corazón lleno. Además, el lanzamiento de la nueva versión de Speak Now Taylor’s Version, uno de los mejores álbumes de su carrera, el próximo 7 de julio, también la llena de felicidad.

Por otro lado, después su ruptura con el actor Joe Alwyn con el que mantuvo una relación sentimental de más de 6 años, Taylor Swift ha vuelto a encontrar el amor junto al músico Matty Healy, del grupo The 1975, con quien ya se la ha podido ver en varias ocasiones.

🚨| Taylor Swift performs “Question…?” from “Midnights” as the 1st surprise song for Day 2 of ‘The Eras Tour’ in Foxborough, MA!

“I’ve just never been this happy in all aspects of my life ever. It just brings me so many happy memories.”#TSTheErasTour #FoxboroughTSTheErasTour pic.twitter.com/5zjiwjB2pI

