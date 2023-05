Taylor Swift lanza la edición deluxe de ‘Midnights’, con una canción inédita

Taylor Swift tenía una sorpresa bajo la manga para sus fans. Este viernes 26 de mayo, la artista presenta la edición deluxe de Midnight, su último álbum de estudio. Bajo el nombre de Midnights (Til Dawn Edition), la estadounidense presenta una reedición que incluye una canción inédita.

«Tengo tanto que contaros. Soy un gran admirador de esta brillante artista y después de conocerla puedo confirmar: ella es LA ÚNICA para mirar. Tan encantado de decir que Karma Con la increíble @icespicee_ saldrá MAÑANA por la noche a MIDNIGHT ET como parte del nuevo álbum de lujo Midnights (Til Dawn Edition)», escribió la artista sobre su nueva colaboración.

De esta forma, este viernes los fans de Taylor Swift han podido escuchar su colaboración con la rapera neoyorkina Ice Spice en Karma, la colaboración inédita incluida en la edición deluxe de Midnight, en el que también se incluye una versión mejorada de Snow on the beach junto a Lana del Rey.

Um. SO much to tell you. I’m a massive fan of this brilliant artist and after getting to know her I can confirm: she is THE ONE to watch. So delighted to say that Karma Featuring the incredible @icespicee_ will be out TOMORROW night at MIDNIGHT ET as a part of the new Midnights… pic.twitter.com/OaRrHBWTUw — Taylor Swift (@taylorswift13) May 24, 2023

«Además de Karma Ft Ice Spice… Lo pediste, lo escuchamos: Lana y yo volvimos al estudio específicamente para grabar más Lana en Snow on the Beach. Te amo Lana», escribió Taylor Swift en sus redes sociales sobre su nueva versión de su colaboración.

Las sorpresas no terminaban ahí, pues la edición deluxe de Midnights también incluye una canción inédita, titulada You’re losing me. Una canción que tras haber visto la luz, son muchos los que apuntan a que se trata de una canción dedicada a su ex pareja, Joe Alwyn, con el que puso fin a su relación sentimental hace unas semanas tras más de 6 años juntos.

«Pero espera, hay más… ¡Este CD tendrá una canción de Midnights nunca antes escuchada llamada You’re Losing Me!», escribía la artista estadounidense antes de la publicación de la reedición de su último álbum de estudio,

Por otro lado, Taylor Swift continúa disfrutando de su nueva gira, The Eras Tour. Una gira con la que la artista hace un repaso a todas sus eras musicales, intercalando los mayores éxitos de su carrera en la música con las canciones incluidas en su último disco.