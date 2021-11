La navidad cada vez está más cerca y eso tiene dos significados: Mariah Carey volverá a ser la reina de las fiestas con su mítico ‘All I Want For Christmas Is You’ y dos, que los demás artistas harán lo posible para destronarle. Una de ellas es Taylor Swift, la artista del momento.

La superestrella, que está relanzando sus canciones más míticas, ha hecho lo propio con ‘Christmas Tree Farm’ (Old Timey Version). Una canción dedicada al espíritu de la navidad que lanzó las fiestas pasadas y que tuvo una gran acogida.

La estadounidense, ha regrabado esta canción navideña en los míticos estudios londinenses de Abbey Road y ya está disponible en exclusiva para los clientes de Amazon Music. Según palabras de la propia Swift, esta nueva versión cuenta con novedosos arreglos musicales para los que se ha contado con una orquesta de 70 instrumentos.

«Estas Navidades nos hace especial ilusión poder ofrecer a sus fans esta nueva y atemporal versión de Christmas Tree Farm para que la disfruten cuando se reúnan con amigos y familiares durante las fiestas», afirma Ryan Redington, de Amazon Music.

La canción, que fue escrita en el año 2019, está inspirada en la infancia de la pensilvana, que creció junto a una plantación de árboles de navidad. De hecho, en el videoclip oficial podemos ver a una pequeña Taylor Swift celebrando los días festivos junto a su familia.

En esta ocasión, la artista ha estado acompañada por una orquesta de 70 músicos en los estudios Abbey Road, y cuenta con instrumentos de viento, cuerdas y cascabeles que recuerdan a las clásicas canciones navideñas de las grandes bandas que la precedieron.

«En realidad crecí en una granja de árboles de Navidad. En una casa de pan de jengibre, en lo más profundo del delicioso bosque de gominolas. Donde, curiosamente, esta canción es su himno nacional», escribía Taylor en sus redes sociales, momentos antes de anunciar el lanzamiento.

I actually did grow up on a Christmas tree farm. In a gingerbread house, deep within the yummy gummy gumdrop forest. Where, funnily enough, this song is their national anthem. #ChristmasTreeFarm song and video out now 🎄https://t.co/p9Hk8blYpS pic.twitter.com/rTdGd1wIhK

— Taylor Swift (@taylorswift13) December 6, 2019