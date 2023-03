El pasado lunes 27 de marzo se celebraron en el Dolby Theatre de Los Ángeles los premios iHeartRadio Music Awards, donde este año, la artista estadounidense Taylor Swift se convirtió en una de las grandes protagonistas de la noche.

Taylor Swift se convirtió en la indiscutible ganadora de la noche. La artista se llevó a casa seis galardones, entre los que se encuentran premios en las categorías más importantes de los premios como: Canción del Año, Anti-Hero, o el Mejor Álbum Pop, Midnight.

La artista se subió al escenario y realizó un discurso muy inspirador, dedicado a las nuevas generaciones, con el que Taylor Swift quería animarles a no tener miedo a equivocarse, ni tampoco al que dirán, pues el hecho de haber sido fiel a sí misma es uno de los secretos de su éxito.

«Lo que hice fue tratar de tomar la decisión correcta para mí en ese momento, ya sea que se haya hecho con éxito antes o no. Quiero decir que lo que pasa con estas noches y momentos emocionantes y específicamente este premio que tengo tanta suerte de haber obtenido es que están arrojando luz sobre las elecciones que hice que funcionaron. ¿Bien? las que resultaron ser buenas ideas», comenzó el discurso de Taylor Swift.

«Realmente, realmente quiero que todos sepan, especialmente los jóvenes, que las 100 o 1000 ideas tontas que he tenido son las que me llevaron a mis buenas ideas» aseguraba la artista estadounidense en uno de sus discursos de la noche.

«Tienes que darte permiso para fallar. Me esfuerzo tanto como puedo para no fallar porque es vergonzoso, pero me doy permiso y tú también deberías hacerlo. No seáis duros con vosotros mismos y simplemente tomad las decisiones correctas que os parezcan adecuadas. Y algún día alguien podrá pensar que habéis sido innovadores», dijo antes de concluir agradeciendo a sus fans su apoyo incondicional.