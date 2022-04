Taylor Hawkins estuvo muy presente en la gala de los ‘Premios Grammy 2022’. El músico, integrante del grupo Foo Fighters, falleció el pasado 25 de marzo a los 50 años. Fue hace una semana cuando la banda anunció la triste e inesperada pérdida de su compañero, y desde entonces, los homenajes no han cesado.

El difunto baterista, fue recordando durante la gala de los ‘Premios Grammy’ con un emotivo tributo por parte de la Academia. Foo Fighters, que se llevó tres premios, tenía previsto actuar durante la ceremonia, no obstante, tras el fallecimiento de Taylor Hawkins anunciaron la cancelación de su gira, incluidas todas las actuaciones que tenían programadas.

“Habríamos estado celebrando con ellos, ya que ganaron tres premios Grammy hoy. Pero, por supuesto, no están aquí debido al trágico fallecimiento de su legendario baterista, Taylor Hawkins”, dijo el presentador de la gala, Trevor Noah, justo en el momento de la noche en el que el grupo tenía previsto actuar.

“Nuestros pensamientos están con la familia de Taylor, sus amigos, la familia Foo Fighter y todos sus fans de todo el mundo. Nos gustaría tomarnos un momento ahora para recordar a Taylor”, señaló, antes de que se apagasen las luces para proyectar un vídeo en honor al músico.

Acto seguido, comenzaron a sucederse una recopilación de vídeos, imágenes y declaraciones de Taylow Hawkins, mientras se escuchaba de fondo la canción ‘My Hero’, de Foo Fighters. El vídeo además, incluyó un audio del líder de la banda, Dave Grohl, en el que decía: “Es el mejor baterista del mundo, le queremos mucho”.

Tras el tributo al músico, se escuchó el aplauso más sonoro de la noche en el MGM Grand Garden Arena de Las Vegas. E inmediatamente, tuvo lugar el ‘In Memoriam’, en honor a todos los artistas fallecidos durante el último año.

Por otra parte, el tributo por parte de la Academia no fue el único homenaje que recibió Hawkins durante la gala. La artista Billie Eilish realizó su propio homenaje, al subirse al escenario para interpretar ‘Happier than ever’ luciendo una camiseta con una foto del músico.

During her performance at the #Grammys, Billie Eilish paid tribute to the late Foo Fighters drummmer Taylor Hawkins with a shirt bearing his face. 🙏 pic.twitter.com/vEyVcqrvRO

— People (@people) April 4, 2022