El pasado 2 de enero fuimos testigos del estreno de la esperadísima tercera edición de GH DÚO. Entre los concursantes que entraron a la casa de Guadalix de la Sierra se encontraban Marieta y Sergio Aguilera. Los dos se conocieron hace unos cuantos meses, durante su participación en La isla de las tentaciones 7. Recordemos que la ilicitana acudió a República Dominicana junto a Álex, el que por aquel entonces era su novio, para poner a prueba su amor. La joven ni tan siquiera imaginó que, en tan poco tiempo, iba a caer en la tentación con el granadino. Tras haber vivido juntos esa aventura, en la que Sergio decidió abandonar antes de la hoguera final por ser consciente de que su relación con la actual pareja de Suso Álvarez no iba a ir a más, ninguno de los dos volvió a coincidir. Todo eso terminó con la oportunidad de participar en GH DÚO 3.

Además, no podemos olvidar que los ex participantes de La isla de las tentaciones 7 concursan como trío con Manuel Cortés, con quien Marieta tuvo un affaire hace unos meses. En estos días, los concursantes han aprovechado para hablar de muchas cuestiones. Un claro ejemplo lo encontramos en Marieta, que ha querido sincerarse con Sergio: «Nos podríamos haber llevado mejor porque realmente nos llevábamos bien». El andaluz, por su parte, le dio la razón: «Yo podría haber estado mejor, pero fue bonito». Por si fuera poco, aprovechó esa charla para hacerle saber que, en parte, se sentía «un poco en deuda» con ella por todo lo que pasó en República Dominicana. Es más, el agricultor reconoció que, a pesar de todo, no podía evitar tenerle muchísimo cariño. Marieta sentía lo mismo: «Yo te tengo cariño, aunque haya pasado el tiempo. Al final, fuiste la persona con la que viví esa etapa».

Lejos de que todo quede ahí, la ilicitana preguntó al que fuera su tentador qué le parecía su nuevo corte de pelo. Él fue honesto: «Estás más femenina, más fina y señorita». Ella, por su parte, no dudó en ir mucho más allá: «Yo me veo como que me he cortado el pelo y he madurado. Se quedó allí en Supervivientes», reconoció.

Por si fuera poco, Sergio Aguilera se sinceró sobre su historia con Marieta con varios de sus compañeros de GH DÚO 3: «Me gustaba mucho. Si yo hubiese querido tú y yo estaríamos de la mano ahora mismo (…) Era puro fuego». Un comentario que, como era de esperar, no ha sentado para nada bien a Suso Álvarez.

El actual novio de Marieta reaccionó desde el plató del reality: «No me ha hecho gracia lo que ha dicho». Por si fuera poco, el también colaborador se pronunció respecto a las imágenes de ese acercamiento entre ellos tras reencontrarse en Guadalix: «Yo ahí no existía, entonces no puedo opinar. El pasado de Marieta me encanta y lo respeto».

A pesar de todo, y dadas las circunstancias, Suso Álvarez no dudó un solo segundo en tirar de humor para tratar de quitar hierro al asunto: «Estoy acojonado. Aunque yo nunca he dicho la verdad. ¡Jamás!», reconoció, entre risas. Lo cierto es que Marieta está profundamente enamorada del colaborador y es algo que, por el momento, está demostrando con creces.