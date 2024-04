‘Supervivientes 2024’: ¿quién fue el concursante salvado ayer, martes 16 de abril?

Supervivientes 2024 continúa su travesía por la parrilla televisiva española. Siguiendo su emisión habitual, el popular programa de Mediaset España regresó el pasado martes 16 de abril con una nueva gala de Supervivientes: Tierra de Nadie. Una emisión muy importante donde, entre otros aspectos, los supervivientes fueron conocedores de muchas novedades.

Eso sí, uno de los momentos más esperados fue el de la ceremonia de salvación. El pasado jueves, los espectadores del formato descubrieron el nombre de los nuevos nominados de la semana. De esta manera, Javier, Claudia, Marieta y Mario se pusieron en la palestra como posibles expulsados.

Las emociones entre los concursantes están a flor de piel. Pues, Claudia y Mario nunca han vivido unas nominaciones tan de cerca. Así pues, Supervivientes: Tierra de Nadie comenzaba informando que los votos estaban bastante claros, siendo 40%, 32%, 15% y 13% los porcentajes ciegos.

La gala fue avanzando y llegó el momento de descubrir el nombre del participante salvado. Laura Madrueño comenzaba la ceremonia de salvación dejando claro que si el cubo con barro caía encima del concursante significaba que seguía nominado.

El primer nombre en salir a la luz fue el de Javier Ungría, que se reía por todo el barro que le cayó encima. El siguiente fue Mario González, quien intentó tomarse la situación con gran optimismo. Todo ello para dejar la disputa entre dos mujeres: Claudia y Marieta.

¿Qué concursante fue salvada de las nominaciones?

Las dos ex participantes de La isla de las tentaciones siempre demostraron llevarse muy bien. Pero, en un concurso no hay amistad que valga. Así pues, Laura Madrueño cortó la cuerda de la siguiente nominada, siendo Claudia la última en sumarse a la lista.

De esta manera, Marieta, quien llegó a Supervivientes 2024 como sustituta de Carmen Borrego, se libra de la expulsión durante dos semanas consecutivas. «¡Os quiero!», exclamaba mientras se levantaba para dar las gracias al público. Por su parte, Claudia, con deportividad, se acercaba a su compañera para felicitarla por salvarse de la expulsión semanal.

La gran emoción de Marieta al lograr salvarse de la nominación por segunda semana consecutiva: «Os amo» ❤ #TierraDeNadie6 https://t.co/qoHaFbIOdC — Supervivientes (@Supervivientes) April 17, 2024

«Enhorabuena gordi», le dijo. Mario, pareja de Claudia, no dudó en acercarse a ella para hacerlo lo propio. El ex participante de La isla de las tentaciones prefería que fuese Claudia la salvada, pero eso no le impidió alegrarse por su compañera.

Por lo tanto, el nombre de los nominados oficiales están claros. Javier, Claudia y Mario se disputan su permanencia en el concurso. Una lucha de titanes donde los tres prometen ir a por todas, pero solamente uno de ellos volverá a casa.

Recordemos que los espectadores pueden salvar a un concursante de la expulsión de forma gratuita. El usuario tan solo debe descargarse la aplicación de mitele y acceder al apartado de Supervivientes 2024. Una vez realizado este paso, tan solo quedará acceder a la sección de votaciones y elegir al concursante en cuestión.