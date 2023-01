‘Supervivientes 2023’: Laura Madrueño comparte cómo está preparando sus looks

Laura Madrueño, presentadora de El Tiempo en Informativos Telecinco, será la encargada de sustituir a Lara Álvarez al frente de las conexiones en directo con Honduras de Supervivientes 2023. La antigua presentadora decidió abandonar el formato tras 8 años participando activamente en él.

A pesar de que todavía no hay una fecha anunciada para la próxima edición del reality, la madrileña ha comenzado ya con algunos de los preparativos y uno de ellos son los looks. A través de su cuenta de Instagram ha dejado ver un pequeño adelanto de cómo serán. Mayte Méndez de Vigo, encargada de vestuario de Mediaset, está acompañándola en toda esta aventura.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Laura Madrueño (@laura_madrueno)

De momento ha dejado ver una paleta de color de tonos verdes, azules y grises que podrían ser los protagonistas de su vestuario para Supervivientes 2023. Unos colores muy acertados para el tipo de programa y que van en sintonía con Laura Madrueño, que también es documentalista marina y apasionada de todo lo que al mar se refiere.

La madrileña no solo está trabajando en los looks, también en su físico. A pesar de estar acostumbrada a las apariciones televisivas, no es lo mismo un plató que un exterior y, por supuesto, tampoco es lo mismo el vestuario con el que da El Tiempo que el que llevará en el reality. Por lo tanto, la presentadora está enfocada en realizar ejercicio y ponerse en forma tal y como ha compartido también estos días. Además, también ha acudido a una clínica estética para no dejar ningún detalle sin cuidar.

Lara Álvarez incluso se atrevía a realizar algunas pruebas ella misma como, por ejemplo, la de saltar del helicóptero. ¿Se atreverá Laura Madrueño a tanto? Solo la llegada del programa lo dirá, marcando un antes y un después en su carrera. Supervivientes puede abrirle muchas puertas a presentar otro tipo de formatos, aunque de momento puedes seguir viéndola en su puesto habitual en las noticias de Telecinco.