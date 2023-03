‘Supervivientes 2023’: ¿Quién es el primer concursante salvado de la edición?

El pasado martes 7 de marzo pudimos disfrutar del primer programa de Supervivientes: Tierra de Nadie de esta edición. De esta manera, vimos una prueba de recompensa pero, a su vez, fuimos testigos de cómo se celebraba la esperadísima ceremonia de salvación. Por lo tanto, conocimos el nombre del primer salvado de Supervivientes 2023.

Alma Bollo, Ginés Corregüela, Jaime Nava y Diego Pérez eran los primeros nominados de la edición. Los cuatro se colocaron sobre un pequeño barco junto a Laura Madrueño, la presentadora del reality desde Honduras. Fue ella quien, por turnos, fue cortando las cuerdas que mantenían a los nominados.

Poco a poco, fueron cayendo al mar los que continuaban en la palestra. La primera en caer fue Alma Bollo. Como era de esperar, la joven concursante empezó a llorar poco después de alcanzar el agua, pero quiso tranquilizar a los suyos: “Estoy bien, me quiero quedar. Lloro porque soy competitiva y no me gusta perder en las pruebas”.

Ginés y Jaime también continúan como nominados, por lo tanto, Diego es el concursante salvado 🏝 #TierraDeNadie1

🔵 https://t.co/0FBgMJbInX pic.twitter.com/yDn9sGWisy — Supervivientes (@Supervivientes) March 7, 2023

El siguiente en caer al mar y, por tanto, descubrir que seguía nominado era Ginés Corregüela. La cosa quedaba entre los dos habitantes de Playa Royale: Jaime Nava y Diego Pérez. Finalmente, Laura Madrueño cortó la cuerda del exjugador de rugby, por lo que el que fuera participante de La isla de las tentaciones quedó salvado de la expulsión.

Carlos Sobera, al conocer la decisión de la audiencia de Supervivientes 2023, quiso felicitar a Diego Pérez: “Consigues librarte de la expulsión, eso sí que es una recompensa”. Por si fuera poco, el presentador de Supervivientes: Tierra de Nadie quiso aprovechar la oportunidad para dirigirse a la hija de Raquel Bollo: “Hoy no está siendo tu día en Honduras”.

Así pues, tras la ceremonia de salvación, los que se juegan la expulsión el próximo jueves son Alma Bollo, Ginés Corregüela y Jaime Nava. Entre ellos está el nombre del primer eliminado de la edición. Desde plató, los defensores de los tres quisieron hacer un alegato para que su defendido fuera salvado. Solamente nos queda esperar hasta el jueves para conocer el veredicto final de la audiencia.