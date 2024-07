‘Sueños de libertad’, capítulo 112: María ve a Andrés consolando a Begoña

Sueños de libertad, poco a poco y con el paso del tiempo, ha ido ganándose un hueco en los corazones de miles de personas en nuestro país. Atresmedia ha acertado de lleno con esta historia que, pase lo que pase, está marcando un antes y un después en numerosos aspectos. ¡No está dejando absolutamente indiferente a nadie!

Recientemente hemos podido disfrutar del capítulo 111 de Sueños de libertad. De esta manera tan concreta, observamos cómo Digna ha vivido un momento verdaderamente precioso como abuela junto a Julia. Todo ello mientras Andrés se ha mostrado profundamente decidido a visitar a Mercedes con el objetivo de apoyar a Begoña.

Lejos de que todo quede ahí, somos testigos de cómo Jesús ha decidido chantajear a Patricia en la negociación para tratar de conseguir su objetivo. Además, vemos cómo la enfermedad de Jaime ha empezado a avanzar de manera vertiginosa. Jesús ha protagonizado un enfrentamiento con Andrés tras haber descubierto el dibujo.

Mario se ha despedido de Luis, entregándole algo verdaderamente importante que perteneció tanto a él como a Gervasio. Por si fuera poco, observamos cómo María se ha quedado impactada al enterarse de un gran secreto que tiene estrecha relación con alguien de la familia. Como era de esperar, ¡se ha quedado sin palabras, y no es para menos!

Después de todo, por fin sabemos lo que sucede en el episodio 112 de Sueños de libertad. De esta manera tan concreta, somos testigos de cómo Begoña no duda un solo segundo en refugiarse en las pastillas para poder afrontar, de alguna manera, el funeral de su madre. Es algo que le genera un profundo dolor.

Lejos de que todo quede ahí, y dadas las circunstancias, Marta no tarda en desahogarse con Fina respecto a todo lo ocurrido con Patricia Lambert. Además, vemos cómo don Agustín no ha tardado en aprovechar la ocasión que se le ha presentado para presionar a Claudia respecto a su embarazo. ¿Cuánto tiempo podrá ocultarlo sin levantar sospechas?

A pesar de que Tasio no se lleva del todo bien con su compañero, sí que ha aceptado cubrirle ante Joaquín para evitar cualquier tipo de represalia. Ahora que Digna sabe que Julia es su nieta, es más que evidente que no va a parar hasta encontrar las respuestas que necesita. Jaime consigue guardar el secreto de su enfermedad ante Marta, mientras que María se queda impactada al descubrir a Andrés consolando a Begoña. No te pierdas los próximos capítulos de la exitosa serie diaria Sueños de libertad, cada tarde de lunes a viernes, en Antena 3.