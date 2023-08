Sonsoles Ónega estalla, como nunca, ante la polémica por la imagen posparto de Cristina Pedroche

Las imágenes compartidas por Cristina Pedroche en los últimos días tras el parto de su primera hija han generado una gran polémica. Una polémica que muchas personas, como Sonsoles Ónega, no entienden, por lo que la presentadora ha compartido una reflexión en Instagram sobre el revuelo causado.

“No entiendo bien el lío que se ha montado con la foto de Cristina Pedroche y su cuerpo tres semanas después de dar a luz a su bebé. Bueno, en realidad, no es fácil entender los líos monumentales por nada. Nada empieza a ser un concepto, una categoría, un tema”, ha empezado el texto de la presentadora.

Y añade: “En la foto de la recuperación del cuerpo de Cris hay muchas enseñanzas valiosas que ya me gustaría haber tenido a mano durante mis embarazos y las recuperaciones de las cesáreas. Pero no había redes sociales o no era tan fácil aprender de los que han aprendido antes que tú”.

En su defensa a Cristina Pedroche, Sonsoles Ónega ha añadido: “Pedroche es como los DERECHOS. Tienen que existir, pero no son una obligación. Es decir, a mí me gusta que existan tías como ella, pero no es una obligación ser como ella. No sé si me explico”, ha escrito pidiendo que, a los que no les guste, que no miren.

“Las que curramos tenemos (como mucho) una hora libre para nosotras y nos da no sé qué dedicárnoslo. ERROR. Eso también lo he aprendido a mis 45. Nadie lo hará por ti. Ni tus hijos, ni tu novio, novia o lo que sea que tengas”, ha recordado la presentadora. Unas declaraciones muy contundentes tras las cuales ha animado a sus seguidores a llevar un estilo de vida saludable.

La presentadora les ha animado a “mover el cuerpo, no comer ultraprocesados, controlar los trigos y las grasas, y el largo etcétera de hábitos saludables no es solo para que no se te caigan “las cosas”. Que también. Pero es, sobre todo, para ordenar(te) la salud. Mental y física”.