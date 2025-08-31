Un soltero de ‘First Dates’ sorprende al equipo con una confesión: «Me vuelve loco Isabel Díaz Ayuso»

Si ha habido un programa que se ha mantenido imbatible en la parrilla televisiva española ha sido, sin lugar a duda, First Dates. El popular show de citas a ciegas lleva nueve años intentando unir corazones. En ocasiones, el intento sale bien, pero en otras no tanto. Una aventura televisiva que, recientemente, nos presentó a Luis, un empresario de Zaragoza, de 52 años, que no dejó indiferente a nadie con sus ideales. «Se han desnaturalizado las relaciones. Las mujeres pretenden que los hombres sean de una manera, les venden la moto y al final se ha perdido la naturaleza de cada uno», comentó en uno de los totales.

El participante considera que una relación de éxito es aquella en la que el hombre se va a trabajar y la mujer se queda en casa cuidando de los niños. Por ello, busca a una mujer que tenga su mismo punto de vista. «Me gustaría encontrar a una que quiera ser madre, y que no necesite trabajar durante la época que esté criando a sus hijos, ni dejar a los niños con una niñera», indicó. De esta manera, teniendo en cuenta sus requisitos, la organización del programa le presentó a Anna, una soltera de 37 años originaria de Rusia.

«Soy muy criticona porque soy Virgo, pero a veces debo callarme y morderme la lengua para no decir las cosas como deberían ser. Encima, si pido ayuda y lo hacen mal, les quiero matar», dijo la mujer en su presentación. Pero, lamentablemente, la primera impresión entre los participantes no fue la esperada. «Veo que está dejado. No debe de hacer deporte, no se cuida… Y, para mí, es una persona mayor», dijo ella.

Anna aceptó seguir conociendo a Luis, por lo que ambos se trasladaron hasta su mesa en el restaurante. Pero, seguía opinando que el soltero no era el hombre que andaba buscando. «Mi padre es algo parecido y, claro, no me pone», comentó al equipo de cámaras. Pero, eso no les impidió conocerse para descubrir qué gustos o hobbies tenían en común.

«Me vuelve loco Isabel Díaz Ayuso. Es una mujer poderosa porque su cargo político así se lo otorga, pero es por la conjunción que hace ella del poder con la luz que desprende», le comentó Luis. Una confesión con la que el participante dejó sin palabras a la soltera.

«Si se separa de González Amador, que no lo creo porque parece muy feliz, y viniera al programa como pensaba venir Martínez Almeida (el alcalde de Madrid), por favor, soy el primer candidato. Apuntarme en la lista porque me gustaría conocerla», agregó él con humor. Pero, Anna no se quedó atrás y también le habló de sus gustos.

Anna en ‘First Dates’: «Me gusta hacerlo como la pechuga de pollo a la plancha»

«Me gusta cuando me dominan, dejo dominar, disfruto mucho. Me gusta hacerlo como la pechuga de pollo a la plancha, por delante y por detrás, dando vueltas», le dijo ella sin ningún tipo de filtros. Sin embargo, por mucho que ambos estuvieron disfrutando de una velada muy agradable, en la decisión final de First Dates lo tuvieron claro.

«No es mi perfil, me gustan los chicos más jóvenes. Tampoco me ha gustado su personalidad», explicó Anna. Luis, por su parte, tampoco quiso volver a quedar. «Somos incompatibles», comentó. Un «no» mutuo a una segunda cita con el que ambos dieron por concluido su encuentro.