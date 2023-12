Un soltero de ‘First Dates’ sorprende al confesar lo que haría a su cita: «Soy El Grey de Manzanares»

First Dates continúa su andadura en Cuatro, también en Navidad. Nuevos programas con comensales que, como no podía ser de otra manera, nunca dejarán de sorprendernos. De esta manera, el público tuvo la oportunidad de conocer a Jordi, un soltero de 47 años que se define como una persona muy pasional.

«Soy muy golfete y no me arrepiento de ello», confesó en su presentación. De hecho, le explicó a Carlos Sobera que las mujeres que habían estado con él en la intimidad le suelen llamar con el mismo apodo. «Míster Grey», reveló en alusión al protagonista masculino de la saga 50 sombras de Grey.

. @carlos_sobera, al conocer la historia del Grey de Manzanares en #FirstDates18D: “Eres un máquina”https://t.co/ca4BmxLMc0 — First Dates (@firstdates_tv) December 18, 2023

«Soy El Grey de Manzanares, se me pone a tiro y no perdono, balón botando en el área, gol», declaró. De manera insistente, el soltero le explicaba al comunicador que el sexo es fundamental para él y su futura pareja tiene que ser muy activa en ello. «Una pareja es 50% compenetración y 50% penetración, así, si no no funciona», dejó claro.

Asimismo, especificó que es «un empotrador, lo que se llama, empotrador nato». Su cita fue Ana Belén, una mujer separada de 44 años a la que le encantan las películas clásicas y musicales. Jordi, al verla, no pudo evitar lanzarle un cumplido por su cabello. «Me ha gustado su pelo, para agarrarla bien, y que no haya un mañana», señaló a las cámaras de First Dates.

Durante la velada se fueron conociendo poco a poco, momento en el que Jordi le explicó a su cita que él necesitaba que a su pareja le gustara Noruega «porque allí las noches duran 6 meses». La gran actividad sexual del comensal tenía a Ana Belén encantada. Por ello, en la decisión final, ambos estuvieron de acuerdo en tener una segunda cita fuera.