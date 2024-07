Un soltero de ‘First Dates’ impacta por su confesión: «El sexo en una relación es como…»

Encontrar a la pareja ideal está comenzando a ser cada vez más difícil para los solteros en nuestro país, incluso aquellos que apuestan por dejarlo todo en manos del equipo de First Dates. Como hemos podido ver, en numerosas ocasiones, en el programa de Cuatro, por mucha compatibilidad que haya si no hay un objetivo común, el interés se pierde entre los participantes.

Una situación que volvió a suceder, recientemente, en el show de citas a ciegas más visto de la televisión. Los protagonistas fueron Aarón y Jorge, dos solteros con muchos puntos de vista diferentes. «Vengo de una familia católica y del Opus, por lo que el tema de mi sexualidad y que me gusten los chicos han supuesto bastantes conversaciones no muy agradables con mi familia, dejándonos de hablar durante un tiempo», dijo Jorge en su presentación.

La encargada de recibir al soltero fue Laura Boado, pues el presentador Carlos Sobera se encontraba ocupado con otros participantes. «Vengo buscando a alguien con quien me pueda reír y que físicamente vaya de ‘malote’, pero que no sea así, sino que sea una persona tierna», le comentó el madrileño a la camarera.

De esta manera, y tras realizar un análisis de compatibilidad, el programa le presentó al hombre que sería su cita, Aarón. «Citas no tengo, suelo ser más de una tarde tonta de ‘aquí te pilo, aquí te mato’. El sexo en una relación es como la pajilla matutina, si no sale, no soy persona», dijo el joven en su presentación para Cuatro.

Tras ser presentados, los participantes se trasladaron hasta la mesa del restaurante con el objetivo de conocerse mejor. Aarón y Jorge comenzaron a hablar de todo tipo de temas para poder saber si compartían algún gusto o afición en común. Fue así como descubrieron que ambos querían encontrar a alguien que les motivara en la vida.

Un soltero muy directo no consigue conquistar a su cita: »Primero te bajo el pantalón y luego te pregunto el nombre» #FirstDates25J

https://t.co/RUWORzpHHG — First Dates (@firstdates_tv) July 25, 2024

Aarón en First Dates: «Yo, primero te bajo el pantalón y luego te pregunto el nombre»

Sin embargo, conforme iba transcurriendo la velada, los solteros se fueron percatando de las enormes diferencias que los separaban. Pues, mientras Aarón le encantaba jugar a videojuegos, Jorge prefería hacer maratones de series.

Asimismo, otro tema en el que tuvieron sus diferencias fue en el ámbito sexual. A Jorge no le gusta «liarse» una primera cita, pero Aarón no piensa lo mismo. «Yo lo intento, pero al final me sale solo. Es como la carne del super, tendré que catarla antes de llevármelo», opinó el soltero. Un intercambio de palabras donde al joven le quedó algo claro.

«Jorge, en el sentido sexual, es más calmado, y yo, primero te bajo el pantalón y luego te pregunto el nombre», comentó Aarón. Por lo tanto, y como era de esperar con tantas diferencias de por medio, ninguno de los dos solteros quiso tener una segunda cita fuera de First Dates.