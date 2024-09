Un soltero de ‘First Dates’ impacta a su cita con una confesión sexual: «Me vuelve loca»

Durante ocho años, First Dates ha logrado consolidarse como uno de los formatos más acertados de Cuatro. Noche tras noche, los espectadores han sido testigos de como dos personas que no se conocen de nada tienen una cita. Un encuentro que tiene lugar tras haber realizado un test de compatibilidad donde han tenido que informar sobre sus gustos, aficiones, intereses y prototipo de pareja. Una aventura única que participantes como Elías, un murciano de 51 años al que todos llamaban «Elías, el diferent», no ha querido perderse. El participante se presentó como una persona idealista y ecologista. Busca una pareja estable con la que compartir una vida, pero no se cierra a tener una relación abierta.

Minutos después llegó Sylvie, su cita. La participante de origen belga, de 51 años, vive en Toledo y se define como una persona muy rockera. Una de sus grandes pasiones es la cosmética natural. Por ello, y con el objetivo de ser un poco detallista, le llevó como obsequio a su cita un bálsamo labial natural. Pero, lamentablemente, la primera impresión entre ambos no era la mejor. «Esta me zampa en medio segundo», comentó el soltero tras conocerla. La participante, por su parte, no opinó menos. «Le veo bajito, le falta algo de pelo y no le veo muy atractivo», señaló con disgusto.

A pesa de ello, los solteros estuvieron de acuerdo en seguir conociéndose. De esta manera, ambos pasaron hasta la mesa del restaurante con el objetivo de descubrir si compartían algún gusto o afición en común. Así pues, el primer tema en salir a la luz fue el de sus profesiones. Ante ello, Elías le contó que en un momento de su vida había sido inspector de agricultura ecológica y que ahora era facilitador de grupos. «Me encanta su trabajo porque me encanta la naturaleza», señaló ella.

De hecho, la soltera es tan amante de la naturaleza que tiene pensado montar una casa rural en el futuro. Además, llegó incluso a estudiar biología y se planteó ser veterinaria. «Estoy muy metida en ese mundillo», confesaba. «Me encanta que sea espontánea y que piense en la naturaleza» comentaba él. Pues, a pesar de todo, Elías estaba empezando a ver a su cita con otros ojos.

Ambos participantes fueron entrando en confianza. Por ello, la soltera no lo dudó dos veces y le preguntó cuál era su postura sexual favorita. Al ver a su cita un poco descolocado, ella se animó a contarle que la suya era «ponerse encima». Unas palabras con las que dejaba sorprendido al comensal. «Me vuelve loca», agregó ella.

Elías, lejos de quedarse callado, le confesó que a él le gustaba mucho «el 68». Sin embargo, Sylvie no tenía ni idea de cual era. Posteriormente, el murciano desvelaba que de vez en cuando organiza encuentros con amigos «para cuidarse y dejarse querer».

La soltera, muy sorprendida, quiso comentar con el equipo de Cuatro el tema. «Lo veo atrevido, lanzado. Parece que ha aprendido bastante», opinó ella. Luego, y tras un apasionado encuentro en el reservado del programa, ambos estuvieron de acuerdo en seguir conociéndose fuera del formato.