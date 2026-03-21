Un soltero de ‘First Dates’, tras fijarse en su cita: «Con esas tetas haría maravillas»

First Dates, poco a poco y con el paso del tiempo, se ha convertido en uno de los programas de televisión que más alegrías continúa dando a Mediaset España. Y siendo honestos, no es para menos. De hecho, cada vez son más los solteros que se animan a acudir al restaurante más famoso de la televisión en busca de su media naranja. En una de las nuevas entregas de First Dates, hemos podido conocer a Pedro, un ex conductor de autocares prejubilado que, entre otras cuestiones, ha reconocido que nunca ha llegado a convivir con nadie por haber estado en carretera tanto tiempo, concretamente desde los 21 años. Su cita para esa noche era Virginia, que, tras conocer la historia de su cita, considera que ha debido sentirse solo durante muchos años, pero nada más lejos de la realidad.

«Yo he estado mucho tiempo en la carretera, pero no tanto, porque me he hinchado a foll*r todo lo que he podido y más. O sea que no he ido tan solo en la carretera», confesó Pedro ante las cámaras del equipo de First Dates. En cuanto a Virginia, se definía como una «artista multidisciplinar», hasta tal punto que contaba con su propio canal de YouTube de videopoemas. De hecho, uno de los temas de los que ha escrito ha sido, precisamente, de transportistas. «Yo escribir, no escribo… Pero me gusta que me lean poesías», reconoció a su cita. Es por eso que la comensal no dudó en sorprenderle con una propuesta: «¿Te gustaría que te leyera poesía desnuda en la playa?». Él, como era de esperar, respondió de forma afirmativa: «A mí la poesía me da igual, a mí lo que me interesa es ella», reconoció al equipo del dating show.

Pero eso no es lo único que se le da bien a la soltera, puesto que también confesó que ella misma creaba sus propios looks. «Es un trajecito que me hice para presentar uno de mis jueguecitos», aseguró, mientras se subió el escote de su top de punto. Visiblemente atento al vestuario, el soltero no tuvo reparos a la hora de hacer saber lo siguiente al equipo del programa: «Yo con esas tetas haría maravillas. No las acabaría nunca».

En la actualidad, Virginia se encuentra en una relación poliamorosa. Un dato que no afecta en absoluto a Pedro: «Yo soy lo que tú quieras. Lo que hace uno por foll*r». Eso sí, la única pega que pondría la comensal a un hombre es si fuma, lleva tatuajes o piercings, sin tener la mínima idea de que Pedro, en realidad, lleva uno.

Algo que le llamó mucho la atención. «¿Qué llevas?», preguntó, curiosa, pensando que se refería a los que tenía en las orejas. «Escondidos que no se ven también». Una respuesta que provocó una carcajada en Virginia: «Espero que sea en los pezones, porque si es en otro lado lo veo un poco complicado».

«Lo mío es para poder jugar en la intimidad. Se pueden hacer muchos juegos», explicó Pedro. En el reservado, la soltera leyó un poema a su cita mientras él escuchaba desde la cama. Poco después, jugaron a «darse un beso como si fueras un alien». Al no saber a qué se refería, la comensal propuso dárselo en «la nalguita». «No pensé que iba a llegar a tanto, pero ha sido divertido», aseguró.

Tras dejarse llevar en el reservado, llegó el momento de la decisión final en First Dates. Después de ver que tenían muchas cosas en común y que la química era más que evidente, los dos tuvieron claro que querían abandonar el restaurante juntos. «El amor es lo único que trasciende el espacio y el tiempo», afirmó la soltera.