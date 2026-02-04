Un soltero de ‘First Dates’ deja «un poco muerta» a su cita con una confesión sexual: «Qué chungo»
No es ningún secreto que First Dates, poco a poco y con el paso del tiempo, se ha convertido en uno de los programas de televisión que más éxito continúa cosechando en nuestro país. Tras su salto a las noches de Telecinco, después de que Horizonte comenzase a utilizar su franja habitual en Cuatro, Carlos Sobera y los suyos continúan recibiendo solteros en el restaurante más famoso de la televisión. El pasado martes 3 de febrero, los espectadores pudieron disfrutar de la cita de Paqui y Pitoño, que arrancaba con un momento de lo más peculiar. Entre otras tantas cuestiones, porque tanto la comensal como Carlos Sobera trataron de averiguar el origen del llamativo mote del soltero. De hecho, el presentador de First Dates llegó a preguntarle si iba «enseñando el pito». Después de ese primer encuentro, Paqui y Pitoño pasaron a la mesa que tenían reservada para poder disfrutar de la velada.
Fue entonces cuando la soltera reconoció sentir cierta curiosidad por saber qué es lo que estaba buscando su cita en una mujer. Ella se quedó descolocada al saber que buscaba una amiga, por lo que fue más allá: «Una amiga con derecho a roce», pero él lo negó de forma tajante: «No, eso para mí no es lo más importante, te lo digo en serio. Yo he perdido el apetito un poco», reconoció. Una confesión que dejó descolocada a su cita: «¿Has perdido el apetito? Qué chungo, ¿no? Eso es psicológico, ¿eh?», comentó. A pesar de que Pitoño está convencido de que es cosa de la edad, ella tiene claro que no es así: «Ya te digo a ti que no, que no es de la edad, yo creo que es psicológico. Esto es una cuestión de autoestima y de sentir», explicó.
Fue entonces cuando él no dudó en ir mucho más allá: «Ya que te tengo a ti, a ver si tú me haces recuperar la autoestima». La soltera, por su parte, no dudó en aprovechar para sincerarse ante las cámaras del equipo de First Dates: «La verdad es que un poco muerta sí que me he quedado porque yo no lo he perdido, nada además, a pesar de la menopausia».
Y añadió: «Me he quedado un poco parada y ahí es donde he visto claramente que hay detrás y que hay que rascar». Es más, él reconoció que, desde hace cuatro años que se divorció, «nada de nada». Algo que descolocó por completo a la soltera: «Me dejas muerta». Fue entonces cuando él se sinceró como nunca: «Me da miedo hacer el ridículo».
Paqui creyó que se trataba de una excusa porque, en realidad, seguía enamorado de su mujer, pero nada más lejos de la realidad. «¿Qué tiene que ver eso? Estando con ella ya empezaba yo…», aclaró. Ella, por su parte, siguió insistiendo en su teoría: «Es una cuestión psicológica, estoy convencida de ello al cien por cien».
Esta conversación hizo reflexionar a Pitoño, algo que reconoció ante las cámaras de First Dates: «Estoy de acuerdo con Paqui en que tengo que sanar muchas cosas, que tengo que ponerme un día, hablar conmigo mismo, meditar, pensar y cambiar totalmente». Y fue más allá: «Tengo que cambiar mi manera de vida porque últimamente me estoy dejando mucho. Solo tengo ganas de ir a trabajar porque en el trabajo se me pasan las horas y creo que eso es un problema».
Es más, el soltero no tardó en llegar a una conclusión: «Es un problema que tengo que solucionar ya y a partir de ahora que he conocido a Paqui, quiero cambiar». En la decisión final de First Dates, él no tuvo dudas: «Sí, yo tendría una segunda cita con Paqui porque me ha gustado mucho. Tenemos muchas cosas, parece, que en común y me ha dado mucha fuerza». Ella estuvo de acuerdo: «Sí, yo tendría una segunda cita que nos tendríamos que conocer, que ha habido feeling y tenemos muchas cosas en común».
