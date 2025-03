First Dates, poco a poco y con el paso de los años, se ha convertido en uno de los programas de televisión que más éxito continúa cosechando en Cuatro. De hecho, cada vez son más los solteros que se animan a visitar el restaurante más famoso de la televisión con la firme intención de intentar encontrar a su media naranja. El pasado jueves 13 de marzo pudimos disfrutar de una nueva entrega de First Dates, en la que los espectadores pudieron conocer a Jota, un camarero y tiktoker de 27 años que llegaba desde Mérida. Entre otras tantas cuestiones, el comensal extremeño quiso sincerarse con el equipo del programa presentado por Carlos Sobera respecto a su éxito en redes sociales: «No me hace falta ni bailar ni cantar. Solo con poner la cara le gusta a la gente. Gracias a eso me va bien en TikTok», reconoció, visiblemente orgulloso.

En cuanto al amor, Jota ha asegurado que no ha tenido mucha suerte: «He estado mucho tiempo trabajando en el mundo de la noche y al final eso perjudica. A mí me gusta mucho gustar». Su cita para esa noche era Milena, una pluriempleada de 24 años que llegaba desde Cádiz. Entre otras tantas cuestiones, reconoció que le fascinaba bailar: «A mis amigas les encanta animarme cuando bailo y a veces les da vergüenza, no a mal, sino porque todo el mundo me mira. Y a mí eso me encanta. Me gusta gustar». La primera impresión fue bastante impactante. El soltero se mostró encantado al conocer quién iba a ser su cita: «Es muy guapa, la verdad que muy muy bien». La gaditana, por su parte, no tuvo el mismo pensamiento. Es más, se llevó una gran decepción: «Soy mucho de conexión y de olores y no me ha gustado ni una ni otra».

Después de intercambiar unas primeras palabras en la barra, Carlos Sobera acompañó a los solteros a la mesa que tenían reservada para poder disfrutar de la velada. Fue entonces cuando Jota quiso ser directo, haciendo una pregunta muy concreta a Milena: «¿La primera impresión, qué tal? Sé sincera», pidió. Sin dejar a un lado la educación, la joven intentó evadir la situación: «Esas preguntas no las haría de momento, porque yo prefiero hablar y ya después ver».

Ante las cámaras del equipo de First Dates, la gaditana confesó lo que realmente pensaba: «Para una cita lo mínimo que tienes que hacer es asearte y oler bien. Para mí, el 70% es oler bien». Pero no todo queda ahí, dejó claro que el extremeño no era su prototipo: «De las dos parejas que he tenido, una era culturista y el otro era un canijillo».

La cita seguía su curso, cuando Jota se animó a hacer una confesión íntima. De esta forma, reconoció que era «bastante nervioso» en la cama. Milena no tardó en ir más allá: «Yo soy una fiera». Ante este comentario, y entre risas, el soltero reaccionó: «Te iba a decir que hay que comprobarlo…»

La soltera volvió a sincerarse con el equipo: «Quería saber cuál era su reacción al saber que soy una fiera, pero no lo veo conmigo. No me veo en una cama con él». Poco después, los dos acabaron en el reservado del programa. Jota acabó sintiendo una profunda decepción: «No ha habido la conexión que yo quería tener».

Así pues, en la decisión final en First Dates, ninguno de los solteros quiso tener una segunda cita con el otro. Además, la gaditana aprovechó la ocasión para sincerarse con el emeritense: «Te ha faltado más comunicación conmigo para tener esa conexión e interesarme más por ti». Él quiso aclarar algo: «Solo preguntaba yo. Más comunicación me ha faltado a mí porque solo hablaba yo. No nos hemos entendido». ¡El amor no triunfó!