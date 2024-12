Es más que evidente que First Dates se ha convertido, indudablemente, en uno de los programas de televisión que más éxito continúa cosechando en Cuatro. Esto no es producto de la casualidad puesto que el equipo hace un excepcional trabajo para continuar sorprendiendo a todos y cada uno de los espectadores. Además, cada vez son más los solteros que se animan a acudir al restaurante más famoso de la televisión con la firme intención de intentar conocer a su media naranja. En la nueva entrega que se emitió el pasado jueves 19 de diciembre pudimos disfrutar de una nueva entrega de First Dates, por lo que los espectadores pudieron conocer a Mila. Esta hostelera de Valencia acudía al programa con el objetivo de buscar «un chico extrovertido, creativo y divertido». Así pues, el dating show presentado por Carlos Sobera y Laura Boado le organizó una cita con Óscar, un soltero de Castellón que quería una mujer «no demasiado alocada».

Entre otras tantas cuestiones, el soltero explicó que las mujeres nerviosas consiguen desequilibrarle. A pesar de que Mila no es una persona tranquila ni mucho menos, Óscar no se cerró puertas a la hora de cenar con ella y conocerla un poco más. Al fin y al cabo, los dos tuvieron una primera buena impresión del otro. Tras intercambiar unas palabras, los solteros pasaron a la mesa que tenían reservada para la velada. Durante la conversación, se dieron cuenta de que ambos tenían alguna que otra cosa en común. Una de las más sorprendentes fue que, en el pasado, los dos tuvieron un grave problema de sobrepeso. Pero más allá de eso, conforme avanzaba la charla, los comensales chocaron en numerosos temas. Por ejemplo, Mila reconoció que no tenía sofá en su casa porque no le gustaba en absoluto y Óscar era todo lo contrario: «A mí sí me gusta el sofá».

Y añadió: «No todos los fines de semana, pero hay días de invierno que te apetece estar tranquilo y viendo una peli». Un comentario que hizo que Mila diera a conocer su punto de vista al respecto: «El sofá, la manta y la peli son el final de una relación». Lejos de que todo quede ahí, mientras el de Castellón aseguró que era fiel creyente de los amores para toda la vida, ella también se mostró en desacuerdo.

«Creo en dos personas afines que mantengan un lívido o una atracción fuertes, pero no creo que haya ‘mariposas’ después de 30 años de relación», espetó la soltera. Además, ante las cámaras de First Dates, Mila reconoció que era incapaz de estar mucho tiempo con una persona: «A los tres o cuatro años termina todo, excepto que sea un buen empotrador. Entonces, me lo podría pensar».

Lejos de que todo quede ahí, la comensal dejó claro que Óscar le parecía un hombre «paradito» y «tradicional», y ella detestaba profundamente a los caballerosos. En un momento dado, cuando llegó la cuenta de la cena, Óscar propuso pagar ambos menús. Ella no puso ningún problema: «La verdad es que me da igual».

«¿Te da igual? Pues paga tú», espetó el de Castellón, dejando a su cita completamente descolocada. Posteriormente, el soltero aclaró que se trataba de una broma y pagó él toda la cuenta. En la decisión final de First Dates, Mila se negó a tener una segunda cita con Óscar: «Vivimos la vida de diferentes maneras», alegó. El comensal tampoco quiso tener un nuevo encuentro con ella: «Yo necesito una seguridad, en ese sentido soy más precavido». ¡El amor no triunfó!